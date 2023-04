Gino in finale ‘Bestemming X’: “De wereld is mijn hobby”

Maandag is het zover: dan weten we of Gino Passchier (55) uit De Haan het VTM-programma ‘Bestemming X’ wint of als hij nipt de duimen moet leggen tegen Dorien. Voor Gino was de reis een geweldig avontuur. “Het was één grote mindfuck, maar ik had het eerlijk gezegd nog extremer verwacht.”

Waar ben je? Die simpele vraag kregen de deelnemers aan Bestemming X elke week voorgeschoteld. Met een bus reden ze doorheen Europa, maar ze konden daarbij niet naar buiten kijken en ze werden door de makers ook telkens op het verkeerde been gezet. Diegene wiens gok het verst van de bestemming lag, moest onverbiddelijk naar huis. Om tips te verzamelen, moesten de kandidaten proeven afleggen, rekenen op hun gezond verstand én het tactisch spelen. Dat laatste deed Gino Plasschier als geen ander.

Sluwe list

De brandweerman uit De Haan – die vandaag in Diest woont – bemachtigde zelfs zijn finaleplaats met een sluwe list. Eén foutje van tegenspeler Jef, één slimme vraag van Gino en één goed overwogen gok zetten hem komende maandag tegenover Dorien. “Ik heb tactisch gespeeld, ja”, weet Gino. “Op sociale media lees ik wel eens dat ik een leugenaar ben, maar ik heb vooral het spel gespeeld. Hoe dichter de finale nadert, hoe meer je die ook wil bereiken. Ik trek me die eventuele negatieve reacties niet aan, want in het dagelijkse leven ben ik doodeerlijk. En mijn job bestaat er net in om andere mensen te helpen, dus…” (lacht)

Levenswijsheid

Gino was de ouderdomsdeken in het programma, maar dat was niet noodzakelijk een nadeel. Integendeel. Zijn vele reizen – hij heeft naar eigen zeggen 59 landen doorkruist – en zijn goed geografisch geheugen speelden in zijn voordeel. “Ik kan me heel goed oriënteren, zowel op een boot als aan land dankzij de zon. De wereldbol is mijn hobby als het ware. Maar ik heb ook de nodige levenswijsheid. Zo had ik meteen door dat het valse politieagenten waren die ons op een gegeven moment tegenhielden.”

“Het moeilijkste? Dat je echt niéts ziet op die bus. Je zit urenlang als een blinde vis in een aquarium en dat is niet simpel. Het mooiste moment was ongetwijfeld die brief die ik kreeg van het thuisfront en mijn trouwring die werd teruggevonden. Het was één grote mindfuck. Maar eerlijk? Ik had het programma nog extremer verwacht. Ik had op voorhand gedacht dat ze ons bij wijze van spreken naar Kathmandu (Nepal, red.) zouden sturen, of dat de meeste proeven iets zouden zijn als bengelen van een hangbrug. Ik heb die adrenalinestoot nodig. Al moet ik zeggen dat het wel de verwachtingen heeft ingelost: ik ben een levenservaring rijker. Chapeau ook voor de makers en de crew. Van de geluidsmannen tot de fixers… ze hebben dag en nacht gewerkt om zo’n spectaculair resultaat af te leveren.”

Boot in Spanje

Of Gino wint, zien we maandagavond. “De hele reis lang was ik telkens vrij relaxed. Als ik naar huis zou moeten, dan kon ik daarmee leven. Maar tijdens de finale was ik voor het eerst echt zenuwachtig. Maar het spel is echt voorbij gevlogen. Wat ik zou doen met het geld als ik win? Wel, ik heb net mijn boot in Blankenberge verkocht en ik zou heel graag na mijn pensioen een boot kopen in Spanje. Dat biedt meer vrijheid dan vastgoed. Die 50.000 euro zou me al goed op weg zetten.”

‘Bestemming X’, op maandag 17 april om 20.35 uur bij VTM.