Geen negende deelname aan Blokken voor Jolien Verfaille

Haar inmiddels reeds achtste deelname aan het populaire spelprogramma Blokken op VRT1 werd voor Jolien Verfaille, afkomstig uit Wervik, meteen ook haar laatste. Ze haalde het in de finale niet. De tip was ‘wint nooit’ en het antwoord uiteindelijk ‘kansloos’ maar dat raadde Jolien dus niet.

Haar tegenspeler maandagavond was voetballer Koen Schepens, de aanvoerder van vierdeprovincialer Avenir Lembeek. Hij is afkomstig uit Sint-Pieters-Leeuw en woont omwille van zijn job als IT-er in Antwerpen.

Het werd in zowel de eerste, tweede als tweede ronde een bijzonder felle strijd. De tegenspeler van Jolien had na de eerste ronde een voorsprong van 60-100. Ze kwam in de uitzending maar traag op gang, zo bleek overduidelijk. In de tweede ronde naderde Jolien fel tot 450-500. Wie de Marie-Louise zingt kon ze niet correct aangeven. Ze dacht Willy Sommers, het juiste antwoord was Bart Kaëll.

In de derde en laatste ronde deed ze het lang schitterend en leek Koen Schepens uitgeteld maar met enkele goede antwoorden maakt hij het nog enorm spannend. De laatste vraag was beslissend: welke twee kleuren komen zowel in de vlag van Zweden als Schotland voor. Wit en blauw, Jolien had het goed.

In de finale liep het niet altijd naar wens en tikten de seconden weg. Uiteindelijk gaat ze naar huis met maar liefst 7.500 euro en een televisietoestel. Het is geen vaarwel want in juni komt ze sowieso terug naar de finale. Presentator Ben Crabbé gaf mee dat ze in de voorlopige tussenstand van het aantal overwinningen nu op de tweede plaats staat. Mooi, heel mooi.