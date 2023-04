Geen geluk voor West-Vlamingen in ‘Boer zkt. Vrouw’

Zondagavond kwamen de boeren en boerin van het veelbesproken seizoen van ‘Boer zkt. Vrouw’ samen. Frambozenboer Kevin Maenhout uit Damme en kandidaat Kenny legden uit hoe het afgelopen is.

Vorig jaar was er het succesvolste seizoen van ‘Boer zkt. Vrouw’, maar dit jaar is het andere koek. Voor Jef en Stef eindigde het avontuur met vriendschap, en bij Raphaël is er nog contact. Maar bij frambozenboer Kevin uit Damme is het anders geëindigd. Bij het kiezen uit de laatste drie meisjes, was toen al duidelijk bij de andere kandidates dat hij een verkeerde keuze had gemaakt. Zelf had hij dat ook aangegeven, want het romantisch weekendje in Gouda met Jana zorgde vooral voor de nodige frustraties. “Op de boerderij had ze mijn hart veroverd”, vertelde Kevin. “Maar op de één of andere manier begon het bij haar te wringen. De mopjes die ik maakte waren er te veel aan. De autorit naar huis was bijzonder stil, ja.”

Kevin sloeg mea culpa over de manier hoe het geëindigd was. © VTM

Na het weekend zijn de twee nog op date geweest, waarbij ze ook bleef slapen. “Maar op de één of andere manier remde me iets af bij haar. Er is een twijfel bij mij ingeslopen.” Dat hij niet op berichten antwoordde, viel niet in goeie aarde. “Hij heeft anders wel zo’n grote mond. Heb dan de ballen aan het lijf om het te zeggen.” Kevin sloeg mea culpa en gaf toe dat hij haar wel nog een uitleg verschuldigd was. Hij kreeg die kans en gaf toe dat de liefde over was na de reis, en dat hij dat beter had moeten communiceren.

Kenny pakte het sportief op. © VTM

Ook bij boerin Kathy leverde het geen koppel af. Ze koos Loppemnaar Kenny, tot zijn eigen verbazing. Die had niet gerekend op het romantisch weekendje. Integendeel, er stond toen een trouwfeest gepland van vrienden. Maar de immer relaxte Kenny maakte er het beste van. De beelden van op het trouwfeest spraken boekdelen, want er werd een stevig feestje gebouwd. “Het zat wel goed, vond ik. Ik had dat niet durven denken.” Na de romantische trip hebben ze nog een paar keer afgesproken. “Maar het klopte niet”, aldus Kathy. En dan kwam de aap uit de mouw. “Voor de opnames ben ik meer dan een jaar single geweest”, vertelde ze in tranen. “Eén week voor de opnames ga ik naar een festivalletje, waar ik iemand leerde kennen op de dansvloer. Daar gebeurde wel iets. Dat was superpril. Maar die persoon bleef altijd hangen.”

Kenny kreeg te horen dat Cathy voor de opnames al iemand had leren kennen, met wie ze nu samen is. © VTM

Voor Kenny was het natuurlijk wrang. “Maar we zijn als vrienden uit elkaar gegaan.” Kathy is ondertussen samen met iemand anders. Kenny vertoonde zich bijzonder sportief en wenste haar oprecht veel succes.