Geen gebrek aan Jamie-Lee Six op tv

Na een opvallende passage dit voorjaar in het VTM-programma ‘De Verraders’ is Jamie-Lee Six niet van de zender weg te branden dit najaar. Zo is ze te zien in ‘Het Jachtseizoen’, ‘BV Darts’ en leidt ze ook een online reeks rond ‘Familie’ in goede banen. “Meer tv-werk? Heel graag!”

Jamie-Lee Six is amper 24 jaar, maar draait al een hele tijd mee in de media. Acht jaar geleden dook ze op in de jongerenreeks D5R (De Vijver, red.), dat ooit begon op Ketnet, maar na een passage op Telenet Play en MNM.be nu een plek heeft gevonden bij Streamz. Sinds 2016 is ze ook reporter voor het jongerenplatform TAGMAG. Door actief te zijn op sociale media als TikTok en Instagram, bouwde ze door de jaren heen een hele schare volgers uit.

Opgemerkte passage

Klassieke televisiezenders worstelen de voorbije jaren met het bereiken van een jong doelpubliek en schakelen de zogenaamde influencers in. Zo krijgen onder meer Stien Edlund, Arno The Kid en Gerben Tuerlinckx een soort webreeks op VTM GO, dat ze Shorties doopten. Jamie-Lee Six werd dit voorjaar ingeschakeld als kandidate voor De Verraders. Haar passage ging niet onopgemerkt voorbij. Zij was immers een van de drie verraders die moesten ontmaskerd worden en hield bij elke plottwist geen blad voor de mond.

VTM kon haar recht-voor-de-raap-aanpak wel smaken en schakelde Jamie-Lee dit najaar in voor onder meer Het Jachtseizoen, sinds 1 september op VTM. Daarin moet ze samen met Laura Tesoro en Maarten Cop jacht maken op een duo van bekende Vlamingen dat op de vlucht slaat. “Ik speel heel graag een spel. Het fijne hieraan is dat ik niet langer moet liegen zoals in De Verraders, maar gewoon mijzelf kan zijn”, aldus Jamie-Lee. “Maar het was best wel pittig. Terwijl we in de bus zaten, giert de adrenaline door ons lijf terwijl de tijd voorbijvliegt. Je wil die gasten ook écht vangen. Niet enkel voor het programma, maar ook voor jezelf. Of ik ook zou kunnen meedoen als kandidaat? Ja! Dat lijkt me ook wel leuk, maar wel heel stressy.”

Jamie-Lee neemt het op tegen een rits andere bekende Vlamingen. © VTM2

Competitief

Vanaf donderdag 8 september is Jamie-Lee ook te zien in het tweede seizoen van BV Darts op VTM2. In navolging van de populariteit van de sport nemen een troep bekende Vlamingen het opnieuw tegen elkaar op in een potje darts. Jamie-Lee neemt het daarin op tegen Zuhal Demir, Saartje Vandendriessche, Elke Clijsters, Omar Souidi, Tourist LeMC, Riadh Bahri, Flor Decleir, Pascal Braeckman, Maksim Stojanac en Francesco Planckaert. “Ik dart soms wel eens met mijn vrienden, maar competitie is een heel ander verhaal. Niet dat het leuke ervan af is, maar er komt veel meer druk bij kijken. Want je wil het ook goed doen. Het is zo superdruk dat ik niet altijd veel tijd heb om mij goed voor te bereiden. Of ik goed ben? Euh… ik doe vooral mijn best. (lacht) Maar ik wil wel winnen. Ik kan niet zo goed tegen mijn verlies, al gun ik het ook wel iedereen.”

Jamie-Lee duikt achter de schermen van de dagelijkse reeks Familie. © VTM GO

VTM-gezicht

En alsof dat niet genoeg is, is Jamie-Lee dit najaar ook te zien in Familie Files, een online reeks op VTM GO waarbij ze in het rijke archief duikt van de soapserie die 30 jaar bestaat. Samen met tien personages blikt ze terug op enkele iconische momenten. “Ook heel tof om te doen! Ik heb nooit veel televisie gekeken vroeger, maar ik vind het concept van zo’n dagelijkse reeks wel heel tof.”

Als het van Jamie-Lee afhangt, eindigt het verhaal niet bij VTM. “Ik ben heel blij en superdankbaar met de kansen die ik krijg. Dit is iets wat ik altijd al heb willen doen. Dus meer van dat, graag!”

‘Het Jachtseizoen’, elke donderdag om 20.35 uur op VTM.

‘BV Darts’, vanaf donderdag 8 september om 21.40 uur op VTM2.