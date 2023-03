Game over voor deze West-Vlaamse kandidaat in ‘Bestemming X’: “Ik snap het echt niet”

In Bestemming X vormde één van de grootste steenkoolmijnen in Europa, gelegen in het Duitse Ruhrgebied, deze avond de laatste halte van de bus. Het werd meteen ook de allerlaatste halte voor Emiel (24) uit Loppem.

Na een blinde busrit van zo’n 15 uur raakte de groep aan het begin van de aflevering het noorden helemaal kwijt. Hoewel Emiel Tanghe na deze complete reset een belangrijk voordeel wist op te strijken, plaatste hij zijn X het verst van de bestemming. “Ik snap het echt niet. Maar goed, ik ga naar huis. Pinten pakken met Zeno”, klonk het toen hij de bus verliet.

Gino, Dorien, Emiel, Steffie, Jef stonden op scherp. © VTM

Na een lange en desoriënterende rit vanuit Venetië kwamen de kandidaten op een podium terecht. Volgens de internationale jury zette Dorien daar de strafste zangprestatie neer, waardoor ze een voordeel wist te bemachtigen. Dat voordeel bleek een dubieus randje te hebben. Ze werd voor een dilemma geplaatst: één minuut van de skyline genieten of een voordeel krijgen dat met wat geduld mogelijk van goudwaarde zou kunnen zijn. Zonder twijfelen koos ze voor optie twee, waardoor ze een kandidaat naar keuze het uitzicht moest gunnen. Dat werd Emiel, die dus als enige een glimp van de locatie kon opvangen. Hij kreeg er nog een verrassing bovenop: een totem gaf de richting van vijf vorige exitlocaties aan. Maar dat mocht dus niet baten…

Het gezelschap trok ook de natuur in. © VTM

Van het podium trok de groep naar de vrije natuur. Wie het dichts bij 7u15 een vuurpijl kon afsteken, verdiende een felbegeerde rit in de Very Important Passenger-ruimte. De enige tijdsindicatie die ze kregen? De sterren, de zon én een hoorn die exact één uur op voorhand zou blazen. Maar die hoorn hebben de kandidaten nooit gehoord… Doriens voordeel bleek namelijk een nadeel voor de andere kandidaten. Ze saboteerde gretig de boel, om daarna spoorloos te verdwijnen.

Jef kon een unieke prijs pakken. © VTM

Voor het finalespel hield de bus halt aan één van de grootste steenkoolmijnen van Europa. Die werd om ecologische redenen gesloten, en vormde nu de arena van een zenuwslopende afvalrace. Op duizelingwekkende hoogte trof Jef Dorien voor een finale confrontatie. Hij trok uiteindelijk aan het langste eind, wat hem een ongeziene beloning opleverde: een wereldbol met een X op de exacte exitlocatie. Maar Emiel was er dus het verst vanaf en moest naar huis.

Exit voor Emiel. © VTM

Bekijk hier de exit van Emiel: