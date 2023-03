Game over voor Briek in ‘Bestemming X’

Voor de jonge spring-in-‘t-veld Briek uit Middelkerke zit het VTM-spel er op.

Het spelletje is uit voor de positieve en speelse Briek (21 uit Middelkerke) uit Bestemming X. Hij zette zijn X het verst van de exitlocatie en stapte uit aan het beroemde amfitheater van Pula in Kroatië. Wanneer de bus net voor de exit de stadskern naderde, werden de ramen plots doorzichtig. Meerdere kandidaten meenden het Colosseum in Rome te hebben gespot. Maar zoals steeds in Bestemming X, is niets wat het lijkt. Briek liet zich echter helemaal meeslepen door de misleiding en zette zijn X in het centrum van Rome. Zo kwam hij op de laatste plaats terecht in de rangschikking en moest hij de bus verlaten. “Ik had bij mijn eerste gedacht moeten blijven. Maar het is niet erg, c’est la vie!”, vertelt Briek.

Eerder in de aflevering speelden de kandidaten een razend spannende escape game en moesten ze Gino bevrijden. Briek en Zeno vormden een duo en wonnen de game. Samen met Gino mochten ze vervolgens tijd doorbrengen in de exclusieve VIP-ruimte op de bus. Opvallend was dat vooral Zeno erop hamerde om de info met niemand te delen, ondanks dat hij zelf onder één hoedje speelt met Emiel. “Gebruik je macht om Jef op het foute spoor te zetten. We moeten mensen hun foute vermoedens bevestigen”, klonk het. Op het wijndomein slaagde Briek er vervolgens niet in om de juiste wijn in handen te krijgen. Tot slot zorgde de finale misleiding voor een complete desoriëntatie bij Briek. “Het is sowieso Italië of Kroatië. Ik heb voor het eerst echt stress. Het zal op de meters komen.” Maar uiteindelijk maakte hij dus de foute keuze en moest hij het spel verlaten.