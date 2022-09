Gaat Julie Colpaert opnieuw voor record in De Slimste Mens?

Vanaf dinsdagavond 27 september maakt de journaliste opnieuw haar intrede.

Bijna vier jaar geleden maakte Julie Colpaert, met roots in Izegem, flink wat indruk tijdens haar deelname aan De Slimste Mens. De journaliste, die sinds 2005 voor VTM Nieuws werkt, brak het record van de zogenaamde ‘mythische elf’ en ging voor het eerst in de geschiedenis van het programma door naar de twaalfde opeenvolgende aflevering. Ze speelde toen de finale tegen Peter Van de Veire, die won. Benieuwd of ze klaar is voor revanche…