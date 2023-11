Gaat Gullegemse Frauke (14) door naar de finale van The Voice Kids?

De voorstelling van Frauke Dewitte (14) uit Gullegem in The Voice Kids was wel heel bijzonder. De rode kaart die ze als doelvrouw kreeg tijdens een voetbalwedstrijd, bleek haar ticket voor de populaire zangwedstrijd. Tot nu toe bracht die kaart haar geen ongeluk. Integendeel: na de ‘Blind Auditions’ ging ze probleemloos naar de ‘Knockouts’ en staat zo vrijdagavond 17 november in de halve finale.

Zowel tijdens de Blind Auditions als tijdens de Knockouts zat de kantine van KdNS Heule stampvol. Op de voetbalclub kennen ze vooral kwaliteiten als doelvrouw, maar tijdens de uitzendingen supporterden ze massaal voor het zangtalent van Frauke. Bij de Blind Auditions was het lang wachten tot een van de juryleden zich zou omdraaien.

Leren van elkaar

“Uiteindelijk deed Coely dat en daar ben ik heel blij mee”, vertelt het jonge zangtalent, dat de trots van haar omgeving is. “Ze is een prima coach. Ze heeft me geleerd door de buik te ademen, niet binnensmonds te zingen maar je mond groot te maken. De oefensessies zijn samen met de andere kandidaten. We leren van elkaar maar we vergelijken niet. Ieder heeft zijn eigen stemkleur, iemand imiteren is geen goed idee.”

Dat ze zou doorstoten naar de Knockouts had ze niet verwacht. Dat ze ook die zou overleven, was helemaal een verrassing. Frauke behield tijdens het zingen van Teeth van 5 Seconds of Summer haar kalmte en stootte vol overgave door naar de halve finale.



“Het lijkt alsof ik kalm ben”, vervolgt ze, “maar eigenlijk was ik heel erg zenuwachtig. Als je daar staat moet je vooral bezig zijn met jezelf en niet denken wat er wel zou kunnen of moeten gebeuren.”

Als je bij de laatste 16 van de vele honderden kandidaten bent, dan ga je niet langer onopgemerkt naar school. “Dat is zo”, lacht Frauke. “Iedereen is blij voor mij. In de klas zelf spreken we daar niet over, het doet wel plezier als ze mij gelukwensen. En van sommige leerkrachten kreeg ik een berichtje via Smartschool.”

Of de voetbalkantine andermaal uit haar voegen zal barsten, zullen we pas vrijdagavond weten. Dat de doelvrouw er op handen zal gedragen worden, dat staat sowieso vast.