Frontale aanval op bisschop Lode Aerts in laatste aflevering van ‘Godvergeten’

De vierde en laatste aflevering van de docu-reeks ‘Godvergeten’ op VRT Canvas focust op de wanhoop die heerst bij vele slachtoffers. Wanhoop, omwille van de faliekante afloop van de rechtszaak tegen de Heilige Stoel en de onduidelijkheid omtrent het verloop van Operatie Kelk. Bisschop Lode Aerts krijgt de wind van voren.

“Ik kijk al naar u (doelt op bisschop Lode Aerts, red.). Wil je als Kerk eerlijk overkomen? Doe dan eens iets, ga dan voorop in de strijd!”. In de laatste aflevering van ‘Godvergeten’ richt West-Vlaming Jan, die eerder in onze krant getuigde over het misbruik door een priester in het Heilig Hartcollege in Waregem, het woord tot bisschop Lode Aerts. In de aflevering is te zien hoe Aerts ongemakkelijk schuifelt op een stoel in de kathedraal van Brugge. “De pedo’s worden niet eens ontslagen, er wordt niet naar ons geluisterd. Hoe krijgen jullie dat verkocht aan de mensen? De katholieke kerk is een schande voor de gemeenschap”, fulmineert Jan verder.

De woede bij de slachtoffers komt vooral voort uit wanhoop. Wanhoop omdat ze nergens gehoord werden, zelfs niet bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Een zeventigtal slachtoffers probeerde daar, samen met advocaten Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche, de Heilige Stoel voor haar verantwoordelijkheid te stellen maar kreeg nul op het rekest. Als staatsrechtelijke instelling geniet de Heilige Stoel immuniteit. “Er heerst in het Vaticaan een totale straffeloosheid want wetten om aan de noden van de slachtoffers tegemoet te komen, zijn er niet. En buiten het Vaticaan is de Heilige Stoel ongenaakbaar. Dat is niet meer van deze tijd”, trapt Van Steenbrugge een open deur in.

Dat seksueel misbruik door geestelijken geen Belgisch probleem, blijkt ook uit de reeks. De vierde aflevering brengt de verhalen uit Frankrijk, Ierland, de Verenigde Staten en Brazilië in herinnering. Ook de West-Vlaamse pater Eric Dejaegher, die in Canada veroordeeld werd voor misbruik van Inuït-kinderen, komt aan bod. “De logge structuur van de Kerk is ideaal voor bepaalde mensen om gewoon verder te doen zonder dat er iets naar buiten komt. Er is niets veranderd. Het stopt niet”, stelt een slachtoffer vast.

Alsof de voorbije drie afleveringen dat nog niet duidelijk genoeg maakten, gaat de laatste aflevering nogmaals in op de vernietigende impact die het misbruik op de levens van de slachtoffers heeft gemaakt. “Wat zo’n pedo niet beseft, is dat hij ons kapot gemaakt heeft. Wij kunnen niet meer liefhebben. Wij kunnen niet meer voelen”, zegt een slachtoffer. Een ander vertelt hoe hij jarenlang gebukt ging onder drankmisbruik, als vluchtmechanisme. “Het is een virus dat in al uw systemen kruipt: privé, professioneel, lichamelijk. Maar het gaat ook over geld. Natuurlijk gaat het over geld: iemand moet de rekening betalen. En dat is niet het slachtoffer”, klinkt het.