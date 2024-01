Freddy Bultynck te zien op VRT in Hotel Römantiek

Maandag 8 januari zendt VRT 1 de eerste aflevering uit van het nieuwe seizoen van Hotel Römantiek. Daarin gaan een aantal vrijgezellen samen met Sven de Leijer, Gloria Monserez en Philippe Geubels op zoek een nieuwe liefde in hun leven.

Eén van de deelnemers van Hotel Römantiek is Freddy Bultynck (74) uit Waardamme. Hij is een gescheiden vader van drie kinderen en de opa van zeven kleinkinderen. Voor zijn pensioen werkte hij als begeleider van een sociale werkplaats van het OCMW. Freddy is een heel sociaal iemand. Hij stond aan de wieg van een aantal verenigingen van Waardamme, waaronder de speelpleinwerking en de toneelvereniging Ware Vreugd. Freddy is nu vooral gekend als beeldend kunstenaar. “Ik heb negen jaar lang een opleiding Beeldende Kunst gevolgd aan de academie van Roeselare, en daarna nog twee jaar aan de academie van Tielt. Nadat het kappen van marmer niet meer ging, ben ik teruggevallen op keramiek. Gaandeweg heb ik mijn eigen stijl gevonden”, aldus Freddy.

Dankzij de buren

De aanzet om zich in te schrijven voor het programma is gegeven op oudejaarsavond 2022 door de buren. Zij wilden Freddy tussen pot en pint inschrijven voor Hotel Römantiek. “Uiteindelijk heb ik dan maar mezelf ingeschreven, anders gingen mijn buren het zeker in mijn plaats doen. De aanloop naar de selectie was een heel intense ervaring. Ik moest heel wat vragen beantwoorden, en werd onderworpen aan verschillende controles, waaronder een gezondheidscheck”, weet hij te vertellen. Freddy blikt terug op een fantastische en zorgeloze reis. Zowat alles werd voor de kandidaten tot in de puntjes geregeld. “Mochten ze mij bij manier van spreken morgen opnieuw vragen om deel te nemen aan een programma, zou ik zeker opnieuw ja zeggen. Het is verwonderlijk hoe snel we met de 24 deelnemers een vriendengroep werden, een vriendschap die ook na de opnames blijft. Het zijn 24 totaal verschillende mensen, elk met hun eigen verhaal. Ook Sven, Gloria en Philippe zijn erg hartelijke mensen. Na de opnames bleef het contact tussen de verschillende deelnemers”, aldus Freddy. “Komende zomer staat er zelfs een reisje naar de Provence gepland.”

Wie wil weten of Freddy tijdens zijn verblijf in Hotel Römantiek een nieuwe liefde gevonden heeft, kan vanaf 8 januari elke maandag om 20.45 uur terecht bij VRT 1 en VRT MAX.