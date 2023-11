Frauke grijpt net naast finale The Voice Kids

Frauke Dewitte (14) is aan het einde van haar The Voice Kids avontuur gekomen. Tijdens de halve finale kon ze met ‘Love Myself’ van Hailee Steinfeld coach Coely nét niet overtuigen. Familie, vrienden en medevoetballers zijn apetrots op haar prestatie. Samen keken ze in de kantine van voetbalclub KdNS Heule op een groot scherm naar de spannende halve finale van de doelvrouw.

Het publiek moest even wachten op het optreden van Frauke in The Voice Kids. Team Coely kwam als laatste aan de beurt. Ter voorbereiding van hun eigen optreden, nam Coely haar vier kandidaten mee naar de backstage van haar concert in OLT Rivierenhof in Antwerpen. Voor Frauke ging een nieuwe wereld open. De jonge zangeres droomt ervan om daar ook ooit het beste van zichzelf te geven.

Uiteindelijk betrad Frauke het podium met ‘Love Myself’ van Hailee Steinfeld. Initieel wou de Gullegemse nochtans een ander lied brengen. “Ik wou graag ‘7 rings’ van Ariana Grande zingen, omdat daar ook wat rap in zit. Uiteindelijk gingen we voor ‘Love Myself’, want dat lied heeft een mooie boodschap”, vertelt Frauke.

Die boodschap straalde ze ook uit naar het publiek én de jury, want Laura Tesoro was lovend over haar optreden: “Wat een performance, wat een attitude. You loved yourself.” Ook coach Coely was trots op de jonge zangeres. “Frauke, je bent echt opengebloeid. Ik ben trots op jou dat je dat jezelf hebt toegelaten”, klonk het. In de kantine van KdNS Heule volgde eveneens een oorverdovend applaus.

Teamleden Miriam en Nisa gingen lopen met de tickets voor de grote finale, al heeft Frauke daar geen probleem mee. “Ik gun het hen van harte, want ze zijn allebei getalenteerd. Ook al wist ik dat vanavond het einde betekende, was het toch raar om terug te zien. Ik was echt benieuwd om deze aflevering te bekijken op televisie”, zegt de jonge zangeres.

TikTok

Het einde van The Voice Kids betekent geen einde van Fraukes zangcarrière. Op TikTok post ze nog regelmatig filmpjes van haar talent. “Toen Coely me knuffelde na de beslissing zei ze me dat ik zingen niet mocht opgeven, en dat advies volg ik zeker”, aldus Frauke. Het grote podium blijft haar absolute droom, maar mocht dat niet lukken, dan heeft de doelvrouw nog een Plan B als voetballer en spoedarts. (Siel Vandorpe)