Frauke grijpt net naast finale The Voice Kids: “Maar ik blijf zeker zingen”

Frauke Dewitte (14) is aan het einde van haar The Voice Kids-avontuur gekomen. Tijdens de halve finale kon de Gullegemse met ‘Love Myself’ van Hailee Steinfeld coach Coely nét niet overtuigen.

Teamgenoten Miriam en Nisa kregen de tickets voor de finale. Laura Tesoro complimenteerde de jonge zangeres wel met haar stevige attitude.

In de kantine van KdNS Heule kreeg Frauke een warm applaus. Familie, vrienden en medevoetballers zijn apetrots op haar prestatie. Ook de doelvrouw is tevreden van haar traject. “Ik gun het Miriam en Nisa van harte. Toen Coely me knuffelde na de beslissing zei ze me dat ik zingen niet mocht opgeven, en dat advies ga ik zeker volgen”, aldus een trotse Frauke. (Siel Vandorpe)