Frank Deboosere stopt als weerman

De eerste lentedag wordt de laatste werkdag voor de weerman van VRT, die roots heeft in Waregem.

Hij mag gerust een monument van de Vlaamse televisie genoemd worden. Na 36 jaar trouwe dienst zet VRT haar populaire weerman graag in het zonnetje met een speciaal gelegenheidsprogramma: Dank weerman Frank. Het einde van een tijdperk. Op maandag 20 maart na … Het weer met Frank Deboosere, om 19.45 u. op Eén en VRT MAX.

Hij is er altijd geweest en het leek alsof hij altijd zou blijven. En toch, op 20 maart presenteert Frank Deboosere zijn laatste weerbericht op Eén. De weerman gaat met pensioen. De man die 36 jaar lang élke dag wel ergens op radio of tv het weer heeft voorspeld. De man van het ‘ochtendgrijs’ en ‘morgen zijn we er weer met meer weer’. De man die gefascineerd is door de sterren. En al die kennis nog altijd even enthousiast met ons deelt als op 12 maart 1987, de dag van zijn eerste weerbericht op de toenmalige BRT.

Ook VTM-weerman David Dehenauw heeft heel wat lof voor zijn collega. © VRT

Het spreekt voor zich dat VRT haar weerman Frank niet zomaar onopgemerkt wil laten vertrekken. Daarom is er op 20 maart net na het 19 u-Journaal en Het weer een bijzonder programma voor en over de VRT-weerman. Wat het precies wordt, dat blijft nog even geheim. Maar de kijker krijgt in elk geval het verhaal van Frank te horen. Met onvergetelijke archiefbeelden, in zijn eigen woorden en die van mensen die hem goed kennen. Zijn collega’s natuurlijk, zoals Sabine Hagedoren en Bram Verbruggen. Vroegere weermensen zoals Peggy De Meyer en Georges Küster. Of VTM-weerman David Dehenauw. Maar ook radiomakers, zoals Dirk Somers en Luc Verschueren, jeugdvrienden, of medewerkers van Kom op tegen Kanker en de sterrenwacht.

West-Vlaamse roots

Het wordt een programma over Frank zoals we hem kennen én zoals we hem zeker nog niet kennen. Want naast zijn inzet voor het weerbericht, zet hij zich al 20 jaar in voor Kom op tegen Kanker. Wat weinig mensen weten is dat Frank ook West-Vlaamse roots heeft. Zijn vader was van Waregem afkomstig, waardoor hij hier vaak kwam als kind. En in de zomervakantie spendeerden ze steevast een volle maand in De Panne. Ook zijn dochter woont en werkt vandaag in onze provincie.

Frank Deboosere: “Ik denk dat ik een honderdduizend weerberichten heb gedaan. Ik weet dat het veel is, ik kon het zelf ook niet geloven. Maar het is in die orde van grootte. De wolken zijn mijn vrienden, de zon is mijn vriend, de blauwe hemel, de sterren, dat zijn allemaal mijn vrienden. Anders hou je het ook niet zoveel jaren vol.”