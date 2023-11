Francis in ‘Stukken van mensen’

Interieurarchitect Francis Billiet is komende zaterdag te zien in het programma ‘Stukken van mensen’ op Play4. Daar hoopt hij 40.000 euro te krijgen voor een uniek stuk van de Japanse kunstenaar Matsutani.

In ‘Stukken van mensen’ op Play4 nemen vier experten unieke kunstobjecten onder de loep, waarbij de verkoper bij elk van hen de best mogelijke prijs probeert los te weken. Bij Francis Billiet uit Roeselare wordt al vrij snel duidelijk dat ze diep in de buidel zullen moeten tasten, want de interieurarchitect mikte op een bedrag van… 40.000 euro.

Sinds jaar en dag runt Francis met zijn dochter Annelies Studio Fraan in Izegem, en met zijn vriendin Martine Vansteenkiste focust hij zich op objecten die geïnspireerd zijn op Marokko, onder de naam Souk & More. “We hebben een voorkeur voor een strakke interieurstijl, met veel zwart”, aldus Francis. “Het werk van Takesada Matsutani sprak ons erg aan.”

Stijgen in waarde

In de Roeselaarse kunstgalerie Negenpuntnegen ontmoetten de twee de Japanse kunstenaar in kwestie. “Dat was in 2008 en toen betaalden we 6.000 euro. Het schilderij hing sindsdien in onze inkomhal. Een tijd geleden kwam er een vriend eten en die vroeg wat de naam was van de kunstenaar. Zijn naam was ons ontglipt en de volgende dag zochten we het op. We zagen dat zijn werk enorm populair is geworden.”

Matsutani is 86 jaar, woont in Parijs en de kans is niet gering dat zijn werk de komende jaren alleen maar in waarde zal stijgen. “We klopten aan bij Value My Stuff, een site die objecten naar waarde schat. Dat werd opgericht door Patrick van der Vorst, die als kunsthandelaar lang deel heeft uitgemaakt van het team van ‘Stukken van mensen’. Zo zijn we dus bij hen terechtgekomen. Het was best wennen, die opnames. Ik had gegokt dat Sofie Van de Velde het meest interesse zou hebben, maar uiteindelijk bleken ze alle vier erg enthousiast. Dat onderhandelen zelf was best spannend. Je zit immers tegenover mensen die dat professioneel doen.” Hoe het afloopt, kunnen we nog niet meegeven, maar Francis heeft allerminst spijt van zijn deelname en het bedrag dat hij kon verzilveren. “Wat we met het geld doen, weten we nog niet. Het is niet zozeer dat we nu meteen een nieuw werk willen kopen, al blijven we wel galerieën bezoeken, op zoek naar iets interessants.”

‘Stukken van mensen’, op zaterdag 11 november om 21.30 uur op Play4 en op GoPlay.