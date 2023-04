Frances Lefebure helpt dagje mee in Bel&Bo Kortrijk

Medewerkers van Bel&Bo te Ring Kortrijk kregen vandaag een nieuwe collega bij voor een dag: Frances Lefebure. Ze lanceerde er haar nieuwste zomercollectie. Daarnaast kreeg de winkel, net als het shoppingcenter, een fameuze make-over.

Het is intussen al de zevende collectie die Frances Lefebure lanceert bij Bel&Bo. Elk seizoen opnieuw probeert ze met een frisse insteek te komen. “Deze zomer liet ik me inspireren door de maritieme vakantiesfeer: de grandeur van het flaneren op de boulevards aan zee, een zwoele laatavondwandeling na een dagje op het strand. Het werd een collectie om je vrouwelijkheid en sensualiteit volop in te beleven”, vertelt Frances. “Hoewel de insteek sowieso altijd anders is, merk ik dat ik hard gegroeid ben het afgelopen jaar. Tijdens het maken van de foto’s voor deze collectie zei een goeie vriendin van mij: ‘Kijk, Frances is een vrouw geworden.’ Ik moest er toen om lachen maar misschien heeft ze wel een punt. Ik vóel me vrouwelijk en zelfzeker, dat komt een stukje terug in deze collectie.”

50 jaar Ring Shopping

Die nieuwe wind wou ze niet onopgemerkt voorbij laten gaan. “Aangezien het al groot feest is in Kortrijk naar aanleiding van 50 jaar Ring Shopping en de verbouwing van de Bel&Bo-winkel, leek me dat de ideale plek om ook mijn nieuwe collectie te vieren”, zegt Frances. “Ik heb nog nooit in een kledingwinkel gestaan, dus da’s spannend, maar ik ben vooral heel nieuwsgierig om de mensen hun reacties te zien op de collectie.”