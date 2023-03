Fototentoonstelling rond nieuwe VRT-reeks ‘Een jaar op zee’

Vanaf 27 maart is op Eén (VRT) de nieuwe documentaire ‘Een jaar op zee’ te zien. In acht afleveringen gaat Wim Lybaert op zoek naar de ziel van onze vissers aan de Kust. Naast de televisiereeks wordt in Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge vanaf 1 april ook een fototentoonstelling georganiseerd rond ‘Een jaar op zee’.

Voor het nieuw televisieprogramma gaat Wim Lybaert mee op zee en wordt visser onder de vissers. Naast het leven aan boord vertellen ook de achterblijvers, de mensen die aan wal blijven, hun verhaal. ‘Een jaar op zee’ brengt een verhaal over vriendschap, familiebanden, vertrouwen, sterke vrouwen, mannen met een roeping, trots, geloof in de toekomst maar bovenal de liefde voor de zee.

Fascinatie voor de zee

Wim Lybaert is een kind van de zee. Als kleine jongen bracht hij zijn zomers door op het strand van Zeebrugge: krabben vangen op de oude muur van de haven, uren in de golven spelen, zeilen in zijn optimistje. Op zijn 18e werd hij redder op het strand en zelfs nu, als hij met zijn gezin op vakantie gaat, zoekt hij de zee op en de mannen van de zee, de vissers. Hij kan geen markt voorbijlopen zonder de vishandelaar te bezoeken, geen haven waar hij niet op zoek gaat naar een visser om een babbeltje mee te slaan. Het vissersleven is een leven dat Wim al van jongs af boeit en nu wil hij er eindelijk achter komen wat dat precies inhoudt.

Wim Lybaert: “Al sinds ik klein was, had ik nogal een redelijke fascinatie voor de zee. En nu wil ik eens weten wat dat wil zeggen, visser zijn … Op mijn 54ste mee mogen op een vissersboot is eigenlijk een grote droom die uitkomt.”

Fototentoonstelling

“De visserij behoort tot het DNA van de Kust en zorgt nog altijd voor authenticiteit. De Kust steunt de vissers. De verse producten uit de Noordzee maken meer dan ooit deel uit van de rijke gastronomie aan de Kust. Het televisieprogramma en de fototentoonstelling brengen een terechte ode aan de vissers”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

© Diego Franssens

Het verhaal van ‘Een jaar op zee’ mondt vanaf 1 april uit in een foto-expo aan de Kust. 28 portretten van de vissers uit de reeks hangen op drie verschillende locaties: op de strandcabines aan de dijk in Nieuwpoort, aan de vistrap in Oostende en aan Seafront in Zeebrugge. De foto-expo brengt, net als het televisieprogramma, een ode aan de vissers. Fotograaf Diego Franssens zocht de vissers op in hun pakhuis of op hun schip en bracht hen voor zijn lens.

Burgemeester Dirk De fauw (Brugge/Zeebrugge): “Als je Zeebrugge zegt, dan zeg je ook: visserij. Het is één van de belangrijkste economische activiteiten in onze Brugse havenstad. De visserij is een prachtige maar geen gemakkelijke stiel. De Zeebrugse vissers verdienen het dan ook om in de kijker te worden gezet. Bovendien leveren ze ons verse vis van topkwaliteit. Ik ben Seafront heel dankbaar dat ze hun muren ter beschikking stellen voor deze fototentoonstelling. Het publiek zal trouwens meteen merken dat de site aan een heuse revival bezig is. De oude vismijn en Seafront worden namelijk omgetoverd tot een nieuwe, dynamische omgeving. Zo willen we leegstand voorkomen en verbinding creëren.”

Burgemeester Bart Tommelein (Oostende): “De vistrap in Oostende is de enige plek in ons land waar je dagverse vis rechtstreeks kan kopen van de visser. We zijn zeer blij dat Wim Lybaert en Eén aandacht schenken aan Oostende en haar vistrap. Dankzij deze fototentoonstelling worden de vele kijkers van ‘Een Jaar op Zee’ gestimuleerd om de locaties uit het programma in het echt te bezoeken.”

© Diego Franssens

© Diego Franssens

Burgemeester Geert Vandebroucke (Nieuwpoort): “Het DNA van Nieuwpoort wordt grotendeels bepaald door onze onlosmakelijke band met de visserij. De stedelijke Vismijn van Nieuwpoort is een baken voor onze helden van de zee, de vissers. Zij trotseren alle weersomstandigheden om dat heerlijke stukje Noordzeevis op ons bord te krijgen. Dat Wim Lybaert hen vergezelt tijdens hun noeste nachtelijke arbeid toont hoe bijzonder hun verhaal is. De hoofrolspelers, onze vissers, verdienen die erkenning en ons respect. Door hen nog eens extra te tonen tijdens de fototentoonstelling langs de drukbezochte Zeedijk willen we, als Stad Nieuwpoort, hun belang onderlijnen”.





‘Een jaar op zee’ is een programma van Panenka voor Eén. De fototentoonstelling kwam tot stand met de steun van Brexit Adjustment Reserve – European Commission en in samenwerking met Westtoer, Nieuwpoort, Oostende, Zeebrugge.

‘Een jaar op zee’ is te zien elke maandag vanaf 27 maart om 20.40 uur op Eén en vanaf 6u ’s morgens via VRT MAX.