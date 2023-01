Focus en WTV krijgen boete van 500 euro voor overmatige aandacht bij productplacement

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft een boete opgelegd aan de regionale televisieomroeporganisaties Focus en WTV. Ze moeten elk een administratieve geldboete op van 500 euro betalen voor overmatige aandacht bij productplacement.

De VRM controleerde op 1 oktober vorig jaar tussen 17 en 20 uur de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties, waaronder die van Focus TV en WTV.

Tijdens de onderzochte periode wordt het lifestyleprogramma ‘Tendens’ tegelijkertijd vier keer in een lusvorm uitgezonden op de twee zenders. In het programma, waarbij de aanwezigheid van productplaatsing wordt aangekondigd, komen drie reportages voor.

De tweede reportage in het programma is een verslag van een promotioneel evenement voor de lancering van een nieuwe collectie van een Amerikaans schoenenmerk. Zowel de merknaam als diverse producten van het schoenenmerk worden in beeld gebracht. Daardoor is er sprake van productplaatsing. De reportage zou gaan over outdoor schoenen, maar er is maar één merk dat ter sprake komt. Bovendien wordt het merklogo op verschillende producten, zoals promoborden, sweaters en schoendozen, in beeld gebracht.

De twee zenders mogen volgens het mediadecreet een programma uitzenden dat productplaatsing bevat, zolang het product of de dienst in kwestie geen overmatige aandacht krijgt. Dat is hier volgens de VRM wel het geval.

De zenders krijgen daarom dan ook elk een administratieve geldboete van 500 euro. De VRM zegt bij die beslissing rekening te hebben gehouden met “het gegeven dat een inbreuk op de voorwaarden die gelden bij het uitzenden van productplaatsing een ernstige inbreuk is” en “dat de betrokken reportage meer dan drie minuten duurde op een totaal van vijftien minuten”.