Fleur en Alexander zeggen vol overtuiging ja in ‘Blind Getrouwd’: “Emotioneel gevoel maakte instant plaats voor een glimlach”

Maandagavond 11 september waren zowel de spanning als de opluchting doorheen het scherm voelbaar tijdens de tweede aflevering van Blind Getrouwd. Zo zenuwachtig Alexander en Fleur waren in de uren voor hun huwelijk, zo enthousiast waren ze wanneer ze mekaar voor het eerst zagen in het gemeentehuis, luttele seconden voor hun jawoord.

Meneer en mevrouw Scherpereel – Billiet maken de Blind Getrouwd-stellen compleet. Alexander (28) en zijn schoonfamilie begonnen meteen honderduit te praten, maar toen Fleur (28) de trouwzaal binnen stapte, werd het even heel stil.

(Lees verder onder de video)

“Ik keek naar haar en mijn eerste indruk was echt van: ‘amai, wat een knappe madam’. Slank, mooie uitstraling, ja… dan smelt je wel eventjes”, klonk het bij Alexander.

Ook Fleur was in de wolken met haar match. “Ik heb me de hele ochtend zo emotioneel gevoeld, maar dat gevoel maakte instant plaats voor een gelukkige glimlach, stuntelig gegiechel en wat raar doen waarschijnlijk ook (lacht).”