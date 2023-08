Fleur Billiet uit Jabbeke waagt haar kans bij Blind Getrouwd: “Volgens mijn bompa ben kik gin makkelijke, maar ik wil het tegendeel bewijzen”

De 28-jarige Fleur Billiet uit Jabbeke waagt haar kansen in het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd‘. Fleur werkt als store manager in een gekende kledingwinkel in Knokke en is de enige West-Vlaamse deelnemer aan het nieuwe seizoen. “Volgens mijn bompa benkik algeliek gin makkelijke, maar ik ben klaar om het tegendeel te bewijzen. Let’s go!”

Dit najaar start bij VTM het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Deze keer waagt Fleur Billiet (28) uit Varsenare, een deelgemeente van Jabbeke haar kansen. Fleur is ‘Retail Store Manager’ in een gekende kledingwinkel in Knokke. De West-Vlaamse is dan ook erg gedreven voor haar carrière.

Familie is belangrijk

Maar voor Fleur is familie heel erg belangrijk, daarom wil ze niet te ver weg wonen van haar ouders in Brugge, waar ze zeker twee keer per week langsgaat. “Volgens mijn bompa, de pater familias ben kik algeliek gin makkelijke, maar ik ben er klaar voor om vol overgave het tegendeel te bewijzen”, lacht Fleur.

Ook vriendschap is voor Fleur heel belangrijk. Want het mooiste cadeau volgens haar dat ze ooit kreeg was de vraag om meter te worden van het dochtertje van haar beste vriendin.

Fleur blijft in het dagelijkse leven graag meer op de achtergrond, maar ze is klaar om iets meer uit haar comfortzone te stappen. Haar inschrijving voor het programma ‘Blind Getrouwd’ is daar hét ideale voorbeeld van. “Ik sport en reis graag, dus ik kijk er naar uit om me door mijn partner te laten meetrekken in meer avontuur.”

Hoe het avontuur van fleur afloopt, ontdek je dit najaar op VTM.