Finse reeks met West-Vlaams tintje straks te zien bij Streamz

Vanaf 11 mei zendt Streamz de Vlaams-Finse politiereeks ‘Transport’ uit. Daarin zijn er ook rollen weggelegd voor Sebastien Dewaele en Joke Devynck.

Productiehuis Jonnydepony van Philippe De Schepper, die eerder al Eigen kweek bedacht, slaat de handen in elkaar met de Finse collega’s voor een Belgisch-Finse co-productie Transport, met onder andere Lynn Van Royen en Geert Van Rampelberg in een opmerkelijke rol.

Transport is een achtdelige politiereeks over gewone mensen die onder immense druk komen te staan en toch het juiste trachten te doen. De reeks werd onlangs in wereldpremière vertoond in de internationale competitie op het toonaangevende festival Séries Mania.

Geheim

Het transporteren van goederen, geld, paarden en vlees doorheen Europa, vormt de rode draad in dit spannende verhaal. Een jonge journaliste in Helsinki ontdekt dat er een microchip, die ooit aan een Belgische pony toebehoorde, in babyvoeding zit. Een verzekeringsagente onderzoekt het verdwijnen van een Finse dierenarts die verantwoordelijk was voor de inspectie van geïmporteerd vlees. Een bankdirecteur maakt een fout die haar haar job kan kosten. Om het geheim te houden, gaat ze akkoord met het witwassen van geld voor een zakenman in de vleesindustrie. De verhalen van deze drie vrouwelijke hoofdpersonages geraken met elkaar vervlochten.

Sebastien Dewaele met de hoofdrolspeelster in de reeks. © Streamz

Naast enkele Finse klasbakken zien we ook nog extra rollen voor Vlaamse acteurs en actrices, zoals Gene Bervoets, Michael Pas, Stefan Perceval, alsook Sebastien Dewaele en Joke Devynck.

De reeks kent ook internationaal al heel wat succes. Naast Séries Manies, werd Transport reeds verkocht aan AMC Networks Southern Europe, die de reeks zal distribueren in Spanje en Portugal.

Transport is vanaf 11 mei volledig te zien op Streamz.