Figurant in Nonkels, Chantal én Styx… is Jan de geluksbrenger van West-Vlaamse tv-reeksen?

Vanaf vandaag, vrijdag 2 februari, kan je op Streamz kijken naar de nieuwe politiereeks Styx die zich afspeelt in Oostende. In de eerste aflevering zien we een figurant opduiken, die eerder al te zien was in Nonkels en straks ook in Chantal.

Zelf blijft hij liever onder de radar, maar je kan tegenwoordig niet naast Jan Vergote op het scherm. Vanaf vandaag zien we hem in Styx, de nieuwe politieserie met Sebastien Dewaele in de hoofdrol. En komende zondag duikt hij ook op in Chantal. Mocht zijn gezicht u niet vreemd doen: eerder zagen we hem al als slager Wilfriedje die de Nonkels in de gelijknamige reeks betrapte in een stripclub.

Een passage uit Nonkels, waarbij Jan in de huid kroop van de lokale slager die opdook in een stripclub. © Play4

Jan Vergote uit Rumbeke draait al eventjes mee. De rijpe zestiger werd eind 2020 nog in de bloemetjes gezet door de lokale letter- en toneelgilde De Vereenigde Vrienden. Hij werd toen voorgedragen voor het Ereteken voor Cultuurverdienste. Die prijs wordt uitgereikt aan personen die zich minstens 25 jaar onafgebroken en vrijwillig hebben ingezet voor het culturele leven in Roeselare.

Jan Vergote werd een paar jaar geleden nog gelauwerd in zijn thuisstad. © Stefaan Beel

In De Krant van West-Vlaanderen vertelde hij toen hoe het toneelzaadje werd geplant in het eerste studiejaar. Toen mocht hij als figurant meedoen in het toneelstuk De oogst van Stijn Streuvels. De emoties die hij voelde op de planken, hebben hem naar eigen zeggen nooit losgelaten. Vergote stamt af van mensen die actief waren in de horeca. Zijn grootouders baatten een hotel-restaurant uit in hartje Roeselare, en zijn ouders baatten een winkel in wijnen en likeuren uit. Jan had naar eigen zeggen een gelukkige jeugd, maar geen makkelijke. Zo stierf zijn jongste zus op haar 13de, en verloor hij in datzelfde jaar ook zijn moeder. Later stierf ook zijn oudste broer, die amper 47 jaar was.

Van Cordon tot Omer

Sinds eind jaren 70 was hij aan de slag als zelfstandig tuinman. De toneelmicrobe liet hem intussen niet los. Zo speelde hij onder meer bij de Koninklijke Sint-Michielsgilde in Beveren en bij het Spiegeltheater in Roeselare. Alles samen heeft hij meegewerkt aan een honderdtal lokale producties. De laatste jaren waagde hij zich ook aan nationale projecten. Zo had hij een gastrol in In Vlaamse Velden, Cordon en Baba Yega: The Movie. Je kan hem ook herkennen als postbode in het reclamefilmpje van Omer dat eind 2020 werd gelanceerd.

Op zondag 11 februari duikt hij op in de vierde aflevering van Chantal, maar iets zegt ons dat we nog niet het laatste van Jan hebben gezien…