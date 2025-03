Fien (35) is te zien in ‘Chantal’ en ‘Patsers’: “Mijn West-Vlaams accent is een echte troef geworden”

Wie al eens een serie kijkt of een film meepikt in de bioscoop, zal hard zijn best moeten doen om Fien Vansteelandt niét te spotten. De 35-jarige mama uit Gits is dezer dagen te zien in het derde seizoen van ‘Chantal’ én op het witte doek in ‘Patsers’.

De kans is best groot dat de blonde vrouw op de foto je bekend voorkomt. Het zou goed kunnen dat je haar al zag aan de poort van basisschool Gits Groeit, waar haar dochtertjes Billie (5) en Pippa (2,5) school lopen. Maar je zou haar ook kunnen herkennen van een van de ondertussen vele klussen die Fien Vansteelandt (35) al op haar cv mag schrijven. Zo was ze al te zien in de tweede film van FC De Kampioenen, reclamespotjes voor Libelle en Jupiler, maar ook op grote billboards van KBC, enzovoort.

Het begon allemaal op haar zeventiende… in de Panos. “Ik ging er ’s middags een broodje eten toen iemand me vroeg of ik wilde meedoen aan een fotoshoot. Dat werd een succes en ik had meteen de smaak te pakken”, vertelt Fien. Ze sloot zich aan bij een modellenagentschap en later ook bij een castingbureau. Zo kwam een rolletje in Aspe in haar vizier. “Ik was wel benieuwd naar hoe de opnames van zo’n serie in zijn werk gingen. Die vonden plaats in Brugge, vlakbij en dus ideaal. Tegen alle verwachtingen in mocht ik niet alleen figureren, maar kreeg ik ook een stukje tekst. Ik vond het fantastisch, die ervaring smaakte echt naar meer.”

Veel gelachen

Waar ze zich aanvankelijk tevreden stelde met rolletjes als figurant op de achtergrond, legde Fien de lat stelselmatig hoger. Gastrollen, met een stukje tekst, werden haar doel. “Vroeger was mijn West-Vlaamse tongval vaak een nadeel”, vertelt ze. “Maar nu is dat helemaal veranderd. West-Vlamingen zijn overal op tv en ondertussen is mijn accent eerder een troef geworden. Zo mocht ik meespelen in het tweede seizoen van Nonkels, maar ook in het derde seizoen van Chantal, dat vanaf deze week te zien is op Streamz. Beide series zijn zó herkenbaar voor de West-Vlaming dat ik nogal wat afgelachen heb op de set. Ze mogen mij zeker roepen voor een volgend seizoen!”

In de cinema

In Chantal speelt Fien een politieagent, maar ze is dezer dagen ook te zien in de bioscoop. Al speelt ze in Patsers een minder nobel personage… Namelijk een corrupte griffier in de rechtbank. “Ik kan niet wachten om te gaan kijken en mezelf op dat grote scherm te zien”, zegt Fien met pretoogjes. “Dat wordt heel bijzonder, ook al is mijn rol heel beperkt. Maar toen ik zag dat er mensen gezocht werden voor die film, heb ik geen moment getwijfeld om me kandidaat te stellen. Regisseurs Adil en Bilall werkten ook al in Hollywood, dus het leek mij een unieke kans om te mogen meedoen in hun nieuwe film.”

Als je Fien niet kent van de schoolpoort, van op tv of in de bioscoop, dan zag je haar misschien wel in De Hembyze. Daar stond ze de voorbije weken liefst negen keer op de planken met de productie De Zevende Zonde. Al sprak ze er niet met een West-Vlaams accent, wel met een andere tongval… “Ik speelde Agneska, een Poolse poetsvrouw. Het was de eerste keer dat ik meewerkte aan een stuk van ‘t Amateurke, de toneelkring van Gits. Maar ik heb de smaak echt te pakken. Ik heb al heel veel bijgeleerd en vraag me zelfs af waarom ik niet eerder de stap zette.” (EVG)