Fien (27) uit Jabbeke doet mee aan Million Dollar Island: “Zelf eten zoeken en slapen in de gietende regen is fantastisch”

Fien Dobbelaere (27) uit Jabbeke is vanaf maandag 22 mei te zien in Million Dollar Island, een nieuw programma op VTM 2. Fien woont met haar vriend Niels en hun twee kindjes Amélie (7) en Sébastien (6) in Jabbeke. In de Halfweghuisstraat runt Fien Natural Hairextensions, een salon gespecialiseerd in haarverlenging en -verdikking.

“Net voor corona heb ik me ingeschreven voor Expeditie Robinson, het bekende televisieprogramma waarin kandidaten proberen te overleven op een onbewoond eiland. Ik ben tot in de eindselectie geraakt, maar ik was er nét niet bij. Een zware teleurstelling, want dit was een grote droom. Ik ben een enorme avonturier en ga graag back to basics op reis. Zelf eten moeten zoeken en slapen in de gietende regen dat doe ik echt supergraag.”

100 wildvreemden

Fien werd zelf gebeld door de productie van Million Dollar Island. “Ik heb het lang afgehouden, want ik wou niet nog eens zo’n ontgoocheling meemaken, maar uiteindelijk heb ik toch toegehapt. Niels is net zoals ik een avonturier en hij vond dat ik deze unieke kans niet mocht missen. Ik ben uiteindelijk een tijd weggeweest van huis, maar ze hebben zich hier thuis goed beredderd.”

Wet van de sterkste

Op Million Dollar Island strijden 100 wildvreemden voor een prijzenpot van 1 miljoen euro. De deelnemers proberen om ter langst te overleven in de wildernis en kunnen op die manier een deel van de prijzenpot veroveren. Geldt op Million Dollar Island de wet van de sterkste, de sympathiekste, de slimste of de sluwste? Botsende ego’s, fascinerende intriges en een stevige portie drama zijn alvast gegarandeerd.

“Ik heb zelf een heel sterk karakter en een uitgesproken mening, die ik ook graag uit. Dat heeft zijn voor- en nadelen. Niet iedereen kan dat appreciëren. Ik hou heel goede herinneringen over aan het programma, maar ik heb ook ondervonden dat veel mensen zeer egoïstisch zijn. Het is elk voor zich. Heel spijtig, maar dat is de realiteit.”

Of ze Fien nog eens mogen bellen voor een televisieprogramma? “Voor Expeditie Robinson zeker!” (BC)