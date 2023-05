Fantastische strijd der titanen in ‘De Mol’: “Ik heb niet getwijfeld toen ze mij vroegen, nee”

Adapting is everything. De gevleugelde filosofische woorden van Lancelot, bleken bijzonder toepasselijk op de Mol zelf. We moesten het dan wel zonder de West-Vlaamse Thomas en Lieselot doen, toch kende de wervelende editie van ‘De Mol’ een zinderend slot, met twee geweldige finalisten en een fantastische Mol. “Ik had wel door dat ze in mijn richting keken, maar negeerde dat.”

Hoeft het nog gezegd dat we dit jaar opnieuw een waanzinnig straffe editie voorgeschoteld kregen van De Mol? Qua setting, montage en soundtrack was dit opnieuw televisie van de bovenste plank, maar het zijn uiteindelijk ook de kandidaten die het programma maken. “En ik ben zeer trots”, glundert presentator Gilles De Coster. “De drie finalisten hebben zonder meer kleur gegeven aan de reeks. Het was een droom om met hen samen te werken. Ze verdienen dan ook alle lof.”

En alle lof gaat misschien wel naar de 32-jarige gynaecologe Comfort, ofte Commy, die een hele reeks voortreffelijk de saboteur van dienst speelde en de Mol bleek. “Ik heb me even hard ingezet als de rest, alleen lagen mijn doelen elders. Ik ben doorgaans supercompetitief. Ik voelde wel af en toe dat er in mijn richting werd gekeken, maar ik heb dat bewust genegeerd. Of anders dreig je je vast te rijden. Ik zorgde er altijd voor dat ik mijn focus behield. En ik heb niet getwijfeld toen ze me vroegen om de Mol te zijn. Dat was niet het opzet toen ik mij inschreef, maar ik was heel blij.”

Opvallend: Commy stond al vrij snel op de radar van de twee heren. “Vrij vroeg al”, aldus Toos. “Gaandeweg geraakte ik in een soort tunnelvisie en het bleek gelukkig een goeie te zijn.” Dat was ook zo bij Lancelot. “Bij mij was ze ook al vrij vroeg op de verdachtentabel terechtgekomen. Al ben je natuurlijk nooit honderd procent zeker.”

Veel mensen hadden Commy al van het verdachtenlijstje geschrapt, nadat ze tijdens een opdracht een rood scherm te zien kreeg, hoewel er een kans was om terug te keren in het programma, wat haar dus ook gelukt is. “Mathematisch maakten we ons weinig zorgen”, aldus Gilles. “Ze hoefde maar een paar vragen correct te beantwoorden om een goeie score te krijgen en terug te keren.”

“Voor mij was dat een bevestiging”, dixit Toos. “Als Mol had ik ook in die auto willen zitten.” Lancelot bejubelt dan weer haar reactie: “Ik heb genoten van haar acteerwerk. Al waren het duidelijk ook oprechte emoties.”

Dat bevestigt ook Commy, in wat ze beschrijft als haar moeilijkste moment. “Eerst en vooral omdat het heel spannend was: ik wist helemaal niet of mijn 6 op 20 voldoende laag zou zijn om in de auto te zitten en ik wilde niemand die kans afpakken. Toen het bleek gelukt te zijn was ik heel erg blij en had ik verwacht dat niemand zou helpen, zo kon ik rustig hier en daar wat sukkelen en geld uit de pot spelen. Maar toen besloten Leïla en Lieselot wél te helpen, en dat maakt het op menselijk vlak wel moeilijk. Ik voelde echt die oprechtheid in hun stem en dan nam het schuldgevoel het van mij over. Ik heb hard moeten doorbijten om toch nog te blijven saboteren. Je hoopt heel hard dat het niet één van die twee gaat zijn. Toen Leïla een rood scherm kreeg vond ik het oprecht ongelooflijk moeilijk. Daar liet ik mijn tranen wel de vrije loop want ik had al een hele tijd de spanning die ik voelde moeten ophouden en verbergen en toen moest het er gewoon even uit.”

Hoe dan ook: de heren zaten allebei op de juiste Mol, maar alleen Lancelot mag zich winnaar noemen. Hij ziet straks 27.320 euro op zijn rekening verschijnen. “Wat ik er mee ga doen? Klassieke vraag, maar ook een klassiek antwoord: er komt een soort tuinfeest voor iedereen, de hele productie. En voor de rest wil ik mijn bijdrage doen aan de vzw Medibamba, een non-profitorganisatie die werd opgericht door Commy en haar medestudenten. Door corona lag hun werking moeilijk, maar ik hoop om hen weer een duwtje in de rug te kunnen geven. We vertrekken alleszins samen op missie binnenkort.”

Alle mollenstreken en andere revelaties zien we volgende week zondagavond in een speciale aflevering van ‘De Mol’.