Exit Meneer Spaghetti: Koen Crucke mag niet meer meedoen met de kerstshow van ‘Samson en Marie’

Het zal een groot gemis zijn voor vele kinderen: tijdens de jaarlijkse kerstshow van ‘Samson & Marie’ zullen Alberto en Van Leemhuyzen niet meer op het podium staan. Dat bevestigt acteur Koen Crucke (71), die 33 jaar lang de iconische rol van de flamboyante kapper speelde.

Koen kreeg net als Walter Baele (Van Leemhuyzen, red.) eind februari te horen dat ze niet meer zouden terugkeren naar het podium naast Samson en Marie. Dat was net na een show in het Nederlandse Roosendaal, die was zonder dat ze het wisten hun laatste. “Ik heb in mijn loge een bos bloemen gekregen, dat was het”, reageert Koen. “Toch wel triest, een beetje zuur zelfs. Maar zo gaat dat tegenwoordig, geen enkele acteur ontsnapt er nog aan.” Toen werd verteld dat ook de Burgemeester, gespeeld door Walter De Donder, van het toneel zou verdwijnen. Maar bij de aankondiging van de kerstshow blijkt dat hij toch nog deel uitmaakt van het ensemble.

“Ik had graag zelf op het podium afscheid genomen van al die kindjes die we jarenlang gelukkig hebben mogen maken”

Een echte reden waarom er geen plaats meer is voor Meneer Spaghetti, die kreeg Koen niet. “Ze willen blijkbaar vooral inzetten op nieuwe personages, maar daar heb ik de afgelopen maanden eigenlijk nog niet veel van gemerkt. Die bakkerin zal volgens mij Alberto een beetje moeten vervangen. Ik vind het ontzettend jammer dat het zo is gelopen, ik had graag op het podium zelf afscheid genomen van alle duizenden kindjes die we zo gelukkig hebben mogen maken. Pas op, ik zou het geen 20 jaar meer gedaan hebben hé, maar nog een paar jaar zou fijn geweest zijn. Het is werkelijk het einde van een tijdperk, eentje dat drie generaties heeft mogen duren”

Geen reserve

In de communicatie liet Studio 100 volgens Koen weten dat het niet noodzakelijk een hard einde hoef te zijn. Zo zouden de geschrapte personages op tijd en stond nog wel eens bovengehaald worden. Maar daar zal Alberto alleszins niet meer bij zijn… “Neen, daar gaan we niet aan beginnen. Gedaan is gedaan, ik ga niet op een reservelijst staan die ze kunnen bovenhalen wanneer de nieuwe personages niet aanslaan”, klinkt het resoluut.

“Over mijn collega’s kan ik niets dan goeds vertellen, we hebben altijd een geweldige samenwerking gehad”

Met zijn (ex-)collega’s heeft Koen nog geen contact gehad, naar eigen zeggen omdat iedereen het de afgelopen maanden verschrikkelijk druk had. Maar van een wrang gevoel is absoluut geen sprake: “Die 33 jaar was een van de schoonste periodes uit mijn leven. Ik kijk daar met zoveel warmte en plezier op terug. Ik heb altijd een geweldige samenwerking gehad met zowel Studio 100 als al mijn collega’s, zelden een woordenwisseling. En geloof mij, dat is heel zeldzaam tegenwoordig in dit wereldje. Het was een sober en misschien teleurstellend afscheid, maar over mijn collega’s kan ik niets dan goeds vertellen. Ook van Studio 100 heb ik vandaag een heel mooi en positief bericht ontvangen. Tja, aan alle mooie liedjes komt een eind zeker? Ik ga Alberto alleszins heel hard missen.”