Exit Kortrijkzaan Ilias in Junior Bake Off

Net voor de finale afvallen is nooit leuk, toch overkwam het Ilias Desmet (14) uit Kortrijk. Als halve finalist moest hij vanavond als tweede West-Vlaming de Bake Off-tent verlaten na, na Marie-Julie in de tweede aflevering. Maar dat doet hij met opgeheven hoofd. “Toen ik me inschreef had ik nooit verwacht dat ik zo ver zou geraken”, klinkt het trots.

Ilias bakte de ziel uit zijn lijf en legde de lat soms heel hoog. Door af en toe een gepast risico te nemen wist hij de jury weke na week te bekoren en schopte hij het tot in de halve finale van Junior Bake Off Vlaanderen. Eens daar aangekomen voelde hij de hete adem van de concurrentie in zijn nek. “De drie andere kandidaten zijn echt heel straf, ik voelde het ergens wel aankomen dat het misschien wel mijn laatste dag in de tent kon zijn”, vertelt Ilias. “De appelroosjes tijdens de technische proef waren niet top. Het was geen afgang, maar er waren schoonheidsfoutjes. Bij de flowerpowertaart had ik gewoon te veel hooi op mijn vork genomen. Er waren te veel elementen en technieken om het in die beperkte tijdspanne tot een goed einde te kunnen brengen.”

Vriendengroep

Het hoogtepunt voor Ilias was de ontmoeting van Roger Van Damme. “Dat is toch wel iemand waar ik al lang naar op keek en verschillende receptjes van heb uitgeprobeerd”, aldus Ilias. Toch zijn het de minder bekende koppen die hem het meeste zullen bijblijven. “Het is gek hoe close we zijn geworden met de deelnemers in de tent. Het was dan wel een wedstrijd, iedereen hielp elkaar en de sfeer zat altijd goed.”

Ik had graag de finale meegemaakt, maar ik had echt heel sterke tegenstanders

Van alle baksels die Ilias tijdens de wedstrijd op tafel toverde zijn er twee die hij niet snel zal vergeten. “Op de letterkoek ben ik echt heel trots, die was exact uitgedraaid hoe ik het wou. Op de wiskundetaart heb ik dan weer het meeste gevloekt. Ik had gekozen voor smaken die volgens mij wel bij elkaar pasten, maar zelfs tijdens het oefenen thuis had ik veel stress of het wel ging lukken. Dat was een minder leuke ervaring”, lacht hij.

Na tweemaal de titel van Beste Bakker in de wacht te slepen moest de veertienjarige uit Kortrijk toch het onderspit delven voor Lola en provinciegenoten Iben en Aure. “Het is heel jammer, ik had graag de finale meegemaakt. Maar ik heb zoveel goeie herinneringen aan het avontuur, daar ben ik heel dankbaar voor. Toen ik me inschreef had ik nooit verwacht dat ik zo ver zou geraken. Het is met opgeheven hoofd dat ik afscheid neem”, besluit de jonge hiphopper.