Exclusief op de set van ‘Zoon van een moordenaar’, een West-Vlaamse true crime-docu van Jan Verheyen: “Een verhaal als dit kan je gewoon niet verzinnen”

In ‘Zoon van een Moordenaar’, dat te zien zal zijn op Streamz, duikt regisseur Jan Verheyen in een waanzinnig truecrimeverhaal dat Anzegem eind jaren 80 op zijn grondvesten deed daveren. Wij waren exclusief aanwezig tijdens een draaidag op de plek waar de moord zich afspeelde. “Dit verhaal is relevanter dan ooit.”

Het is een ijskoude maandagmorgen halfweg februari als regisseur Jan Verheyen aankomt aan de Spitaalbossen, die Anzegem verbinden met het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem. Het vriest, maar aan de glimlach van Lou Berghmans te zien, zit het licht perfect. Verheyen werkte al meerdere keren samen met de cinematograaf die een indrukwekkend palmares heeft. Even daarvoor bolt Walter Scholten uit Nederland de lange oprit op in een knaloranje Citroën Dyane. De vijftiger heeft een indrukwekkende verzameling Citroëns die hij ook zelf opknapt en werd via Facebook gecontacteerd door de productie van de docureeks Zoon van een Moordenaar.

Het (speelgoed)wapen lijkt heel hard op het effectieve moordwapen waarmee Daisy Locquet om het leven werd gebracht in 1987. © Kurt Desplenter

Die leggen intussen een hamer en een bijzonder realistisch speelgoedwapen op de autozetel. Zo meteen moet Walter de lange oprit oprijden tot aan een huis dat vandaag eigendom is van een zakenman die vooral in de States vertoeft. Dit shot moet een cruciaal beeld worden in de reconstructie van de moordzaak eind jaren 80. “We kiezen er heel bewust voor om het niet na te spelen”, dixit Verheyen. “Maar dit beeld is wel belangrijk in het verhaal.”

Toxisch huwelijk

De laatste keer dat er zo’n Dyane deze oprit opreed, was op 20 september 1987. Aan het stuur geen Nederlander, maar een andere vijftiger: Arnold Tielens. Het is een naam die decennia later nog steeds voor kippenvel zorgt bij heel wat betrokkenen.

Op het moment van de feiten is Arnold Tielens al meer dan twee maanden gescheiden van zijn vrouw Daisy Locquet.

Daisy, moeder van drie, was de graag geziene cafébazin van De Dorpeling in hartje Anzegem. Toen ze daar vrachtwagenchauffeur Ronny ontmoette, zag ze haar kans schoon om na jaren te ontsnappen uit een toxisch en gewelddadig huwelijk.

Renzy Tielens (vooraan) met zijn ouders Daisy en Arnold en zijn twee zussen. © GF

Haar twee dochters deelden heel vaak in de klappen – één keer sloeg hij de oudste net niet dood. Aan zoon Renzy – op dat moment net geen 10 jaar – komt niemand. Hij is de uitgesproken lieveling van allebei. Dat ze net met hem op de vlucht slaat, zet kwaad bloed bij Arnold die na weken fulmineren tot aan het huis van de ouders van Ronny rijdt. Die bewuste zondagavond zijn Ronny en Daisy er op bezoek.

Eenmaal aan het huis ontstaat een discussie, en voor iemand er erg in heeft, grijpt Arnold naar het geweer op de achterbank. Ronny kan ternauwernood ontsnappen met een kogel in de knie en in zijn heup. Als Arnold het huis binnenstapt, komt Daisy net uit de slaapkamer gelopen. Ze heeft geen schijn van kans. Zonder aarzelen schiet hij haar in het hoofd. Renzy ziet het allemaal gebeuren. De drie andere kinderen in het huis blijven ook ongedeerd. Arnold draait zich om, slaat met een hamer de auto van Ronny aan diggelen en vertrekt. Niet veel later wordt hij opgepakt door de toenmalige rijkswacht. En dan moet het meest hallucinante nog gebeuren.

Vrijgesproken

Na twee jaar in voorhechtenis komt de zaak voor de rechter. Topadvocaat Piet Van Eeckhaut maakt brandhout van de aanklagers en de reputatie van Daisy. Meer nog: hij krijgt ‘de brave moordenaar’ onder luid applaus vrij.

Jan Verheyen plaatst het (speelgoed)wapen in het voertuig. © Kurt Desplenter

Alle psychische en fysieke mishandelingen, zelfs in het verleden van Arnold, kwamen amper aan bod op het proces. Uit zijn dagboek in de gevangenis en zijn verklaringen blijkt achteraf geen greintje schuldbesef. Ook nadat hij vrijkwam, voerde Arnold nog steeds een schrikbewind. Zijn kinderen konden pas opgelucht ademhalen toen Tielens in 2020 stierf.

Jarenlange impact

Renzy vond de moed om zijn kant van het verhaal neer te pennen, en stuurde het boek naar Jan Verheyen, met wie we intussen in een busje zitten dat de oprijlaan weer afrijdt. “Ik krijg vaak boeken toegestuurd, maar dit verhaal liet me niet los”, aldus Jan. “Ik heb Renzy meteen opgebeld. Niet veel later trok ik naar Streamz en het streamingplatform pikte het vrijwel meteen op. Het verhaal is relevanter dan ooit. Het gaat over intrafamiliaal geweld, jarenlange mishandeling en femicide. Elke maand sterven er twee vrouwen door partnergeweld in Vlaanderen. Deze zaak toont aan dat de impact nog jaren en zelfs decennia lang kan nazinderen. Zelfs tijdens het maken heeft het mij nog verrast. Hoe dit jarenlang onder de mat kon geveegd worden en hoe er nadien ook over de zaak werd gezwegen… dit kan je gewoon niet verzinnen.”

Jan Verheyen interviewde Renzy Tielens, op wiens boek en levensverhaal de docu geïnspireerd is. © Streamz

Verheyen duikt voor het eerst in de wereld van true crime als verteller en maker. Hij interviewde de afgelopen maanden heel wat betrokkenen bij de zaak. Interviews die er bij momenten in hakten, bij de productie en niet in het minst ook bij Renzy, die zelf ook getuigt, net als zijn zussen. “Mijn moeder heeft nooit de kans gekregen om haar kant van het verhaal te doen. Ze had recht op eerherstel. De afgelopen maanden waren confronterend en hard, maar dit was het enige wat ik nog kon doen voor haar.” Vandaag heeft Renzy, die in lokale voetbalmiddens altijd een graag gezien figuur was, zijn leven op de rails gekregen. Meer nog: zelfs zijn dochter Fee hielp mee aan de research van het programma. “Ik hoop hiermee een moeilijk hoofdstuk in mijn leven definitief af te sluiten.”

‘Zoon van een Moordenaar’, later exclusief te zien op Streamz. In mei verschijnt ook het gelijknamige boek.