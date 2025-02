Ex-winnaar Gino keert terug in Bestemming X

De zoektocht naar Bestemming X bereikt stilaan zijn hoogtepunt. Met nog drie kandidaten in de race wordt de strijd om de finaleplekjes harder dan ooit. Eén van hen krijgt in de aflevering van komende zondag verrassende hulp.

Vriendinnen Karlien en Anke vormden de voorbije weken een sterke tandem, maar nu de eindmeet nadert, rijst de vraag: blijft hun bondgenootschap overeind? Bart neemt de touwtjes vanaf de start stevig in handen en grijpt een strategisch voordeel: hij wint een exclusieve blik op hun locatie vanuit de VIP. En dat is nog niet alles want hij krijgt ook hulp uit onverwachte hoek: Gino uit Middelkerke, de winnaar van vorig seizoen, mag zijn expertise delen. Levert deze insiderinfo Bart een extra troef én een plek in de finale op? Of weten Karlien en Anke hem alsnog de pas af te snijden?

Met de finale in zicht wordt elke tip van onschatbare waarde, zeker nu de misleidingen elkaar in razendsnel tempo opstapelen. Deze week trekt handlanger Elisabeth Lucie Baeten alle registers open om de kandidaten op het verkeerde been te zetten. Maar ook Bart speelt het spel sluw. “Games winnen wordt nog belangrijker nu de finale voor de deur staat. Bart houdt ervan om mysterieus te doen en ons op het verkeerde pad te brengen”, vertelt Karlien. “Ik ben digitaal, ik ben 0 of 1. Als ik ergens voor ga, dan ga ik 100% voor iets en dat zal ik blijven doen”, lacht Bart. Maar net wanneer de spanning naar een hoogtepunt klimt, volgt een ijskoude wending. De kandidaten moeten in een ijsbad stappen en zo nauwkeurig mogelijk de tijd inschatten. Wie het dichtst bij zijn gekozen tijd uit het water stapt, wint de proef. Maar de bittere kou maakt denken moeilijk. “Ik was zo gefocust op tellen dat ik de verborgen rebus in de ton volledig over het hoofd zag”, geeft een van de kandidaten achteraf toe.

Met de finale in zicht staan de kandidaten voor een cruciale keuze: waar zetten ze hun X op de kaart? Twijfel slaat toe. Hebben ze de juiste strategie gevolgd, of zijn ze op het verkeerde been gezet door eerdere hints? “Dit is de moeilijkste X tot nu toe”, klinkt het aarzelend. Uiteindelijk kunnen slechts twee kandidaten doorstoten naar de grote ontknoping, terwijl één iemand onvermijdelijk zijn of haar avontuur moet beëindigen.

Bekijk hier de preview:

<div style=’padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;’><iframe allowfullscreen=” class=’mc-embed’ height=’100%’ mozallowfullscreen=” src=’https://mychannels.video/embed/1167517?aspect_ratio=16%3A9&auto_play=false&loop=false&pip=false&single_play=false’ style=’border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;’ webkitallowfullscreen=” width=’100%’></iframe></div>