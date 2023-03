Ex-priester Pieter wordt papa: “Een groter avontuur dan De Mol”

Vijf jaar geleden verraste hij vriend en vijand als De Mol, vandaag staat hij voor een nog groter avontuur. Pieter Delanoy, ex-priester, wordt papa. “Wie weet ligt er binnen 18 jaar plots een inschrijvingsformulier van De Mol op tafel”, lacht hij.

Zondagavond worden op Play4 de kandidaten voorgesteld voor een nieuw seizoen van De Mol. Vijf jaar geleden had kijkend Vlaanderen het maar over één kandidaat. Pieter Delanoy, toen nog priester, bleek een sublieme kandidaat én mol. Vandaag ziet zijn leven er helemaal anders uit.

“Ik weet evenveel als de doorsnee kijker en journalist, maar sowieso wordt het weer zot spannend”, steekt Pieter Delanoy van wal. Vijf jaar geleden wist hij wél een pak meer als mol in het gelijknamige populaire televisieprogramma.

Het enige wat voor dit seizoen al bekend is, is dat het avontuur zich afspeelt in de Amerikaanse staat Arizona. “Het jaar na mijn deelname aan De Mol ben ik daar trouwens op reis geweest. Ik kan niet wachten om te zien wat ze met die streek hebben aangevangen. Want er zijn daar zoveel culturele en herkenbare aspecten, net als prachtige vergezichten. Je kan er heel veel kanten mee uit. Zonder afbreuk te doen aan de andere seizoenen: qua locatie denk ik dat het zeker Mexico kan evenaren. Zo’n cowboyhoed had ik in elk geval ook wel tof gevonden, maar ik was toen heel blij met mijn sombrero.” (grijnst)

Enorme druk

Als ex-mol probeert Pieter elk jaar uit te vissen wie de saboteur van dienst is. Ook vorig jaar. “In het begin wist ik het niet, maar gaandeweg viel mijn oog op Philippe. Maar hij was zichtbaar niet gelukkig en ik was het daardoor niet helemaal zeker. Tot die onthulling natuurlijk. (Philippe gaf aan dat het mentaal te zwaar was geworden, red.) Ik kan heel zeker begrijpen vanwaar dat kwam. Er komt een enorme druk bij kijken. Niet zozeer door het spel of de programmamakers, integendeel. Maar gewoon door het programma zelf.”

In de finale van De Mol ontkende Pieter nog staalhard. © Play4

“De Mol is zowat het meest bekeken programma in Vlaanderen en geniet een heel hoog aanzien. Als mol is je aandeel bijzonder groot, en als dat in je hoofd kruipt als het even tegenslaat… Bij mij speelde dat minder, omdat ik het altijd zo goed mogelijk probeerde te relativeren. Ik zag het vooral zoals de andere kandidaten: ik was er om een spel te spelen en mij te amuseren. Maar echt alle respect voor Philippe en de moed die hij aan de dag heeft gelegd.”

“Maar mijn ontzag is ook groot voor de makers én voor Woestijnvis. Want voor hen is zoiets een gigantische tegenslag, en toch slaagden ze erin om dat om te buigen én in één beweging ook nog eens een fantastisch statement te maken voor mentaal welzijn. Ik denk dat die actie meer heeft gedaan dan veel andere doelgerichte initiatieven.”

Ook voor Uma Vandemaele, die vorig jaar meteen in de voetsporen stapte van Philippe als mol, heeft Pieter niets anders dan lovende woorden. “Chapeau hoe ze dat deed zonder voorbereiding én dat ze dat ook wilde doen. Want als je nog met vijf man overschiet, dan is die prijzenpot echt wel binnen handbereik en erg aanlokkelijk. Eerlijk, ik denk niet dat ik het had gedaan in haar plaats. Want één eliminatie overleven en je speelt ook die finale. Maar ze heeft dat zot goed gedaan. Heel straf.”

“Ongelooflijk hoe mijn leven veranderd is op vijf jaar tijd”, weet Pieter. “Maar ik ben heel gelukkig.” © Play4

Verschil maken

Pieter heeft heel wat fijne herinneringen aan zijn eigen deelname in 2018 en wordt er in de klas nog vaak over aangesproken. Hij geeft godsdienst en geschiedenis aan het derde en vierde middelbaar in het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. “Tijdens de coronaperiode hebben veel leerlingen de vorige seizoenen ingehaald en gebingewatcht, waardoor ik weer meer vragen kreeg. Maar in het straatbeeld valt dat best mee. In het beste geval krijg ik eens te horen dat ze mij precies van ergens kennen.”

Het leven van Pieter is de afgelopen vijf jaar enorm veranderd. “De Mol had ook een impact op vzw Boeta, een project in Zuid-Afrika waarvan we onlangs nog de tiende verjaardag mochten vieren. Vandaag staat daar een volwaardige grootkeuken op poten, waarbij elke dag 150 tot 200 straatkinderen een gratis maaltijd kunnen krijgen. Bovendien zorgen we voor veel studiebeurzen en begeleiden we studenten om een diploma te halen en steunen we zelfs lokale voetbalploegen. Het is al eventjes geleden dat ik daar nog was, maar dat komt er nog wel van. Het is vooral fijn dat we van hieruit nog elke dag het verschil kunnen maken.”

Gezinsuitbreiding

Aan engagement ontbreekt het Pieter duidelijk niet, al besloot hij in 2019 om te stoppen als priester. Een weloverwogen keuze en nog steeds eentje waar hij geen spijt van heeft. Al kijkt hij naar eigen zeggen ook dankbaar terug op die periode van tien jaar.

© Christophe De Muynck

Vandaag is Pieter gelukkiger dan ooit. Met dank ook aan Dauphine, met wie hij een goed jaar geleden in het huwelijksbootje stapte. Eerder omschreef hij haar als zijn soulmate. Binnenkort verwelkomen de twee ook een eerste kindje. “We zijn heel gelukkig, ja. We weten niet of het een jongen of een meisje is, omdat we bewust dat magisch moment willen meemaken als we het ontdekken. Vader worden is duidelijk het volgende avontuur. Eentje dat groter is dan De Mol. (lacht) Het is in zekere zin ook altijd een droom geweest. Als priester dacht ik daar niet aan, maar toen ik mijn vrouw leerde kennen, wist ik dat ik met haar dat verhaal wilde schrijven.”

“Of ik een strenge papa zal zijn? Goh, ik wil vooral een goeie papa zijn. Een speelse ook. Het voordeel van in het onderwijs te staan, is dat je gaandeweg toch veel oppikt over opvoeden. Dus ja, ik kijk erg uit naar eind mei. Wie weet kijken we binnen een paar jaar samen naar De Mol, of ligt er binnen 18 jaar plots een inschrijvingsformulier van De Mol op tafel.” (lacht)