Ex-gedetineerde Steven Snauwaert uit Oostende maakt opwachting in ‘Recht Naar De Gevangenis’ op Play4

Wat doet opsluiting met een mens? Zes machthebbers en zes ex-gedetineerden doen de test in Recht Naar De Gevangenis. Justitieminister Van Quickenborne zat vier dagen in cel voor het nieuwe tv-programma, maar ook ex-gedetineerde Steven Snauwaert uit Oostende duikt op in het programma.

In het gloednieuwe programma ‘Recht Naar De Gevangenis’ volgt Play4 zes machthebbers tijdens hun opsluiting in de splinternieuwe gevangenis van Haren. Zij beslissen dagelijks over opsluiting. Nu laten ze zich voor een keer zelf achter de tralies plaatsen. Ze delen hun cel met ex-gedetineerden die hun straf al hebben uitgezeten, maar in het verleden veroordeeld werden voor gewapende overvallen, drugsdelicten of poging tot moord. Terwijl de kersverse celgenoten hun draai zoeken in de nieuwe omgeving, denken ze hardop na over het nut van gevangenissen en hun rol daarin. En terwijl zij de gevangenis testen, test de gevangenis hen.

Een van de zes ex-gedetineerden is Steven Snauwaert uit Oostende. “Voor de mensen die denken dat er geen duistere entiteiten bestaan, zou ik zeggen think again, want in de gevangenis zitten er”, klinkt het.

Steven kende een gewelddadige jeugd waarin hij een brandende haat voor de maatschappij ontwikkelde. Het is pas dankzij zijn psychiater en een nieuwe liefde dat Steven erin slaagde om zijn leven weer op de rails te krijgen. Zijn ervaringen pende hij negen jaar geleden neer in het boek ‘Ex-gangster’.

Tegenwoordig werkt Steven Snauwaert vooral met jongeren en geeft hij lezingen in scholen waar hij vertelt waarom een mens bepaalde keuzes maakt. Steven maakte ooit de foute keuzes en dat wil hij nu voorkomen bij jongeren.