Evy Gruyaert te zien in Canvas-reeks ‘Therapie’: “Het vergt lef om aan jezelf te werken”

In het tweede seizoen van ‘Therapie’ op Canvas breken enkele bekende Vlamingen een lans voor mentaal welzijn. Een van hen is Evy Gruyaert, die niet alleen fysieke gezondheid hoog in het vaandel draagt. Recent werd ook een autismespectrumstoornis bij haar vastgesteld. “Praten met een therapeut kan heilzaam werken.”

Nog voor de coronacrisis waren de cijfers van het aantal mensen met psychische problemen alarmerend hoog. De afgelopen twee jaar is dat alleen maar gestegen. Ook jongeren krijgen steeds vaker te maken met angst- en depressieklachten. De nood aan therapie is dan ook groot, maar de wachtlijsten eveneens. In geestelijke gezondheidscentra moet je nu gemiddeld vier maanden wachten, wat experten bijzonder veel zorgen baart.

De bekroonde Canvas-reeks Therapie gaf in 2019 al een discrete inkijk in de therapieruimte van een aantal therapeuten. Daarbij worden de verhalen van de cliënten gevolgd. Soms ongewoon, maar heel vaak herkenbaar, waarmee de reeks de drempel wilde verlagen om de stap naar professionele hulp te zoeken. In het tweede seizoen doen ze dat opnieuw, maar nu komen ook getuigenissen van bekende Vlamingen aan bod. In de eerste aflevering vertelt Sven Mary over zijn inzichten. Later passeren ook Kevin Janssens, Dina Tersago, Maaike Cafmeyer, Lieven Scheire, Linde Merckpoel en Bart Schols de revue, net als presentatrice en onderneemster Evy Gruyaert. Zij komt aan bod in de tweede aflevering. Van de Meulebeekse is geweten dat ze gezondheid heel belangrijk vindt, door onder meer boeken en cursussen aan te bieden over yoga en lopen.

Bordjes in de lucht

Mentaal welzijn is een onontbeerlijke schakel in dat verhaal, want naast al dat bovenstaande is Evy ook mama van twee en heeft ze met Malice een eigen juwelenmerk. Ze is sinds kort ook het gezicht van een overheidscampagne, die aandacht vraagt voor mentaal welzijn op het werk. “De lijn tussen privé en werk is door het thuiswerk bij veel mensen erg vaag geworden”, aldus Evy. “Mensen moeten heel wat bordjes in de lucht houden en dat is niet altijd evident. Bij mij is dat zeker ook zo. Ik pik heel veel op van wat ik zie en doe, als een soort XXL-spons die alle mogelijke emoties opzuigt. Het nadeel aan mijn hoogsensitiviteit is dan weer dat ik het niet altijd allemaal verwerkt krijg. Het helpt ook niet dat de wereld er niet simpeler is op geworden. Onlangs had ik het er nog over met mijn mama. Hard werken stond vroeger voor fysiek werk, maar vandaag ook voor werk dat mentaal veel van je eist, waar veel prikkels bij komen kijken. Ik merk het vaak ook aan de vele vragen die ik binnenkrijg. Het gaat niet alleen maar over sport, maar ook over pakweg voeding of slaap. Je voelt ook dat sporten, of dat nu lopen of yoga is, vaak een soort sleutel op de deur is naar het volledige plaatje.”

Kwetsbaar

Maar therapie of hulp zoeken tout court blijft vaak nog een moeilijke stap. Het mag dan wel een bespreekbaar thema zijn geworden, toch heerst er nog altijd een zeker stigma daarrond. “Dat was als kind al zo”, weet Evy. “Ik groeide op in Meulebeke en iedereen had het toen over het zottekot van Pittem (Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie, red.), terwijl daar absoluut geen zotten zitten. Integendeel, het vergt lef om aan je eigen te werken. Al praten velen er pas over als ze stevig in hun schoenen staan of als ze weer op hun pootjes zijn terechtgekomen. Er is in elk geval nog veel werk aan de winkel.” Om dat stigma mee te helpen doorbreken, zei Evy toe op Therapie. “Al heb ik er wel goed over nagedacht, want je stelt je in zekere zin wel kwetsbaar op. Maar dat had ik ook toen ik naar buiten kwam met mijn migraine.”

Evy stapte naar een therapeut om te leren omgaan met angststoornissen. “Net omdat ik zoveel opmerk en opslorp, komt er heel veel binnen bij mij. Dat moet allemaal verwerkt worden. Dat vraagt heel veel energie. En ik doe heel wat leuke dingen die ik oprecht tof vind, maar af en toe heb ik nood om mezelf weer op te laden. Ik moet daar aandacht voor hebben, want ik merk van mezelf dat ik snel over mijn grenzen kan gaan in al mijn enthousiasme en leergierigheid. Naar een therapeut stappen is dan ook helend, al voelde ik me wel een loser toen ik voor het eerst binnenstapte, alsof ik het zelf niet aankon. Ik weet intussen wel beter. Afgelopen najaar heb ik mij laten testen op ASS (autismespectrumstoornis, red.). Het resultaat was wat ik eigenlijk verwacht had. Dus mijn pakketje met migraine en hoogsensitiviteit is wat groter geworden. (lacht) Maar ik vind het wel boeiend om die wereld te verkennen, van allerlei type coaches en hulp. Als een duts wat in een hoekje wenen, helpt niet. Dat gebeurt wel en kan ook deugd doen, maar een gesprek bij een therapeut is bijzonder heilzaam. Ik hoop dat mensen dat inzien na het zien van deze reeks.”

‘Therapie’, vanaf dinsdag 11 januari om 21.20 uur op Canvas en VRT.NU.