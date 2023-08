Erik (65) en Christine (53) presenteren deze week The Newport Lodge in ‘Met Vier in Bed’: “Idee om gasten te verwelkomen bestond al langer”

Erik en Christine van B&B The Newport Lodge schitteren deze week in het populaire televisieprogramma ‘Met Vier in Bed’, waar ze hun unieke verblijf aan het grote publiek presenteren. De zaak is donderdag te zien in het VTM-programma.

Gevestigd in het bruisende stadscentrum van Nieuwpoort, openden Erik Vanneuville (65) en Christine Deschoolmeester (53) op Valentijnsdag van dit jaar hun bed and breakfast. De bijzondere achtergrond van dit dynamische duo als voormalige eigenaars van fietsenwinkels geeft hun gastenverblijf een speciale touch.

Gepassioneerde fietsliefhebbers

De geschiedenis van Erik Vanneuville en zijn betrokkenheid bij Vanneuville Wielersport in Oostduinkerke zijn nauw met elkaar verweven. Samen met zijn broer stond hij jarenlang aan het roer van deze fietsenzaak. Inmiddels heeft hij de fakkel overgedragen aan zijn broer, die samen met zijn twee zonen de zaak in Oostduinkerke runt, waardoor Erik nu van zijn welverdiende pensioen geniet. Aan de andere kant van het verhaal staat Christine Deschoolmeester, die haar eigen elektrische fietsenwinkel en accessoirezaak runde in de Marktstraat van Nieuwpoort.

Deze twee gepassioneerde fietsliefhebbers hebben hun expertise en liefde voor fietsen vertaald naar een uniek concept: The Newport Lodge, een prachtige B&B gevestigd in het voormalige pand van Christine’s fietsenwinkel. “Mijn voormalige fietsenwinkel is omgetoverd tot een gezellige ontbijtruimte,” legt Christine enthousiast uit. Met trots wijst ze op de drie kamers van de B&B, elk met een subtiel eerbetoon aan het fietsenthema. “Het pand was te groot voor ons alleen. Het idee om gasten te verwelkomen bestond al langer, en nu Erik met pensioen is, konden we deze droom verwezenlijken.”

Compleet en zorgvuldige samengesteld arrangement

Bij The Newport Lodge kunnen gasten rekenen op een compleet en zorgvuldig samengesteld arrangement. Aankomst vindt plaats op vrijdagmiddag, en vertrek op zondag is flexibel, zodat gasten op hun gemak kunnen genieten van hun verblijf. Naast een heerlijk ontbijt met lokale streekproducten en comfortabele slaapkamers, biedt de B&B ook wellnessfaciliteiten aan. Bovendien staan elektrische fietsen klaar voor avontuurlijke verkenningen. Als kers op de taart hebben Erik en Christine ervoor gezorgd dat hun B&B dit jaar wordt gepresenteerd in het populaire tv-programma ‘Met Vier in Bed’. De ervaring heeft hen niet alleen exposure opgeleverd, maar ook nieuwe vriendschappen.

‘Met Vier in Bed’, het succesvolle programma dat de charmes en unieke aspecten van diverse B&B’s in de schijnwerpers zet, is te zien van maandag tot en met donderdag op VTM om 21.15 uur. Als je meer wilt weten over The Newport Lodge en dit buitengewone gastenverblijf zelf wilt ervaren, vind je meer informatie via de website.