Eric Goens zoekt online haatzaaiers en andere ‘internethelden’ op: “En toch tonen we empathie”

Vanaf maandag 8 mei gaan Eric Goens en Play4 op zoek naar de personen achter de haatreacties op social media, waarbij ze die confronteren.

Trollen, vuilspuiters en andere slechtgemanierde mensen die anderen het leven zuur maken. Wie social media opendoet hoeft niet lang te zoeken naar negatieve comments, vaak minstens even spraakmakend als controversieel, en even polariserend als haatdragend. Maar wie zijn de Helden van het Internet? Wie zijn de mensen achter de posts? Die vraag probeert reportagemaker Eric Goens te beantwoorden door de mensen rechtstreeks te confronteren met hun uitspraken. Helden van het Internet borduurt voort op de gelijknamige rubriek in het programma Karen & De Coster uit 2015.

Verzoening mogelijk?

Goens gaat op zoek naar de mensen achter deze haatreacties op het internet en spreekt hen aan over hun bedenkelijke uitspraken. Hij wil van hen weten wat hen drijft om zo te keer te gaan op sociale media, en of ze zich bewust zijn van de impact van hun woorden. Daarnaast brengt hij ook een aantal bekende en minder bekende slachtoffers van online haatreacties in contact met hun belagers. Gaan ze elkaar beter begrijpen na een open gesprek? Is er verzoening mogelijk? En komen de haters tot inkeer of gaan ze in de toekomst gewoon op dezelfde manier te werk?

Het programma is naar eigen zeggen geen heksenjacht, maar gaat op zoek naar wat de mensen drijft. © Play4

Programmamaker Eric Goens: “In Helden van het Internet willen we de online belagers een spiegel voorhouden, zonder te polariseren en zonder het vingertje boven te halen. Het is een zoektocht naar wat mensen drijft om zo te keer te gaan op social media. We praten ook met slachtoffers over hoe zo’n berichten binnen komen. We tonen empathie waar het kan, maar leggen wel de vinger op de wonde.”

Daarnaast gaat Helden van het Internet ook verder dan de confrontatie met online haatzaaiers. Het internet is en blijft een tsunami aan fake news en fake profielen en zelfs wie niets gelooft van wat hij leest op het internet komt vaak bedrogen uit. Verspreiden van leugens en haat. Het zaaien van verwarring en verdeeldheid. Bedrog zonder enige nuance of scrupule. Dat zijn de kernwoorden van fake news.

Bekijk hieronder de trailer:

‘Helden van het Internet’, vanaf maandag 8 mei om 21 uur op Play4 en GoPlay.