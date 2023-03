Eric Goens pakt ‘internethelden’ aan

Programmamaker Eric Goens blaast een zeven jaar oude rubriek nieuw leven in. In ‘Helden van het Internet’ pakt hij mensen aan die online haatcomments schrijven.

In 2015 liep er op Play4 een debatprogramma, gepresenteerd door Gilles De Coster, waarbij Kamen Damen vliegende reporter van dienst was. Ook programmamaker Eric Goens had een rubriek: ‘Helden van het Internet’. Daarbij ging hij aanbellen bij mensen die op sociale media een opvallende negatieve reactie hadden geplaatst, waarbij hij de simpele vraag stelde waarom ze dat deden. Dat leverde fantastische televisie op. Soms reageerden de mensen verontschuldigend, anderen gingen dan weer in de aanval.

Vandaag is het aantal online haatcomments nog toegenomen. Daarom wil Goens nu de rubriek omvormen tot een volwaardig programma. Daarbij wil Goens ook onderzoeken hoe fake news tot stand komt. Het programma is wellicht nog dit voorjaar te zien op Play4.