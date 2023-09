Eric Goens maakt documentaire over gevangenschap en vrijlating van Olivier Vandecasteele

Eric Goens is druk bezig met een nieuwe programma over Olivier Vandecasteele. Olivier werd 455 dagen vastgehouden in Iran in onmenselijke omstandigheden. Eind mei werd hij na lange onderhandelingen vrijgelaten en herenigd met zijn familie. In de reeks Operatie Blackstone zal Eric een unieke inkijk geven in de laatste zes maanden van het gevangenschap, de vrijlating en het herstel van Olivier na zijn terugkomst.

Na jarenlang werken in het buitenland voor ngo-organisaties had Olivier, afkomstig uit Aalbeke beslist om het wat rustiger aan te doen en zich te settelen in Oostduinkerke. Maar toen hij naar Iran ging om enkele zaken af te handelen met de bank werd hij er gearresteerd. Olivier werd in totaal 455 dagen vast gehouden in isolatie. Na een schijnproces werd hij veroordeeld tot 40 jaar celstraf en 74 zweepslagen voor spionage.

Zijn familie, vrienden en nog vele vrijwilligers zetten zich al die tijd in met verschillende acties vanuit België om aandacht te vragen voor de onmenselijke situatie. Uiteindelijk kon de Belgische overheid na lang onderhandelen met Iran eind mei Olivier vrij krijgen. Eric Goens zal over de laatste maanden van het gevangenschap, de vrijlating en de terugkeer van Olivier een reeks maken. Die zal later te zien zijn op VRT 1 en VRT MAX.