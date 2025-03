Eric Goens krijgt live talkshow bij VTM: “Geen gescript gedoe”

Journalist en televisiemaker Eric Goens krijgt dit voorjaar een dagelijkse actuashow bij VTM, waar bekende en onbekende gasten langskomen.

Jarenlang was VRT heer en meester wat actuashows betrof, maar al vijf (!) jaar is er geen talkshow meer te zien dat het brede publiek moet aanspreken. Bij Play4 sprongen ze in dat gat met De Tafel van Gert, dat steeds betere cijfers kan voorleggen.

Bij VTM zijn ze nu ook wakker geschoten en konden ze televisiemaker Eric Goens strikken voor een dagelijkse actuashow. Goens heeft momenteel ‘Mijn eerste reis’ lopen bij VRT 1 en pakte recent ook uit met zijn eerste bioscoopfilm ‘2050’.

Met Het Conclaaf bewees Eric Goens dat het debat ook een maatschappelijke impact kan hebben. © VTM

Nu waagt hij zich dus aan actua, nadat hij met Het Conclaaf al bewees dat dit soort programma’s wel degelijk een maatschappelijke impact kunnen hebben. “Relevant, spannend, scherp en op mensenmaat”, omschrijft hij het. Van maandag tot donderdag zullen bekende en onbekende gasten aanschuiven om met hem in gesprek te gaan over alles wat er toe doet. Of het nu gaat om maatschappelijke debatten of kleine en grote problemen die de mensen bezighouden, Goens pakt naar eigen zeggen het aan zoals alleen hij dat kan: recht door zee, zonder omwegen.

“Live televisie dwingt je tot échte gesprekken”, aldus Eric. “Geen gescript gedoe, alleen oprechte interactie met mijn gasten over thema’s die relevant zijn. We reageren op wat er nú gebeurt en dat is precies waar ik in geloof: televisie waar de dag nadien over wordt gepraat aan de koffiemachine.”

Twintig jaar geleden stond Eric nog aan het hoofd van de nieuwsredactie bij VTM. © VTM

Voor Goens is VTM geen onbekend huis. Meer nog: hij was in een ver verleden nog hoofdredacteur en directeur informatie bij VTM NIEUWS. De nieuwe actuashow met Eric Goens start later dit voorjaar bij VTM. Een precieze startdatum is nog niet bekend.