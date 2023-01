Eric Goens is nieuwe peter van Inspirant én maakt televisiereeks over de vzw

Eric Goens, de man achter succesvolle televisieprogramma’s als Het Huis, is de kersverse peter van Inspirant. De vzw biedt zorg en buitengewoon onderwijs aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking op verschillende locaties in West-Vlaanderen.

“Mijn broer geeft les in Inspirant aan zee | BuSO, dit is de buitengewone school voor secundair onderwijs in Oostduinkerke (het vroegere BuSO De Rozenkrans). De verhalen die hij op familiefeesten vertelt, blijven steeds aan me kleven”, vertelt Eric.

Inspirant vzw is een fusie van VOC (vrij orthopedagogisch centrum) De Rozenkrans, BuSO (buitengewone school voor secundair onderwijs) De Rozenkrans met vestiging De Nieuwe Poort, BuBaO (buitengewoon basisonderwijs) De Strandloper, de volwassenenwerking Rozenwingerd, BuBaO Zonnehart en MFC (multifunctioneel centrum) Rozenweelde. De Rozenkrans bestaat honderd jaar, Rozenwingerd 35 jaar.

Onderwijs en dagopvang

“We werken er reeds maanden naartoe, maar sinds 1 januari is Inspirant vzw juridisch een feit”, zegt algemeen directeur Nathalie Gyselinck trots. “Bij Inspirant kunnen kinderen en jongeren met een beperking terecht voor buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs én voor dagopvang, verblijf, begeleiding, therapie, medische en pedagogische opvolging en nachtopvang. Aan volwassenen met een beperking biedt Inspirant ondersteuning op gebied van wonen, werken en vrije tijd. Rechtstreeks toegankelijke hulp onder de vorm van kortstondige opvang is ook mogelijk.”

“Met deze fusie bundelen we onze krachten”, duidt Bert Van den Berghe, voorzitter van het bestuursorgaan. “Samen tillen we zorg en onderwijs naar een hoger niveau. Dankzij de fusie kies je voor één organisatie waar je van kleuter tot volwassene kan opgroeien en blijven wonen. Je blijft binnen een gekende omgeving, de begeleiders en leerkrachten kennen jou en je weet waar je met jouw vragen terecht kan.”

Naamsverandering

De fusie gaat gepaard met een naamsverandering van de entiteiten. Zo wordt de campus voor kinderen en jongeren in Oostduinkerke “Inspirant aan zee”. De site voor volwassenen in Oostduinkerke wordt “Inspirant in ’t dorp”. In Aartrijke krijgt de campus voor kinderen en jongeren de naam “Inspirant Aartrijke”.

Met Eric Goens als peter staat de vzw nu nog steviger in zijn schoenen. “Het is belangrijk dat het buitengewoon onderwijs meer aandacht krijgt. Leerkrachten worden dagelijks met een aantal prangende zaken geconfronteerd. De druk op hen is groot”, weet Eric.

Zevendelige reeks

Om de thematiek op de kaart én op de politieke agenda te zetten, maakte Bargoens (het productiehuis van Eric Goens) een zevendelige reeks over het leven in Inspirant aan zee | BuSO. “De afgelopen maanden heeft een cameraploeg zo’n zestig dagen gedraaid in de BuSO school in Oostduinkerke. We waren erbij op de sportdag, op de eerste schooldag en ook op mindere momenten. Er zit veel humor in de reeks. We wilden de thematiek duiden en alle omstandigheden laten zien. Naar mijn gevoel is dit goed gelukt”, vertelt Eric. De reeks zal te zien zijn in het najaar op Eén.

Zaterdag 14 januari vierde Inspirant de aftrap van de vzw met een dansfeest voor alle medewerkers en hun partner in het Casino in Koksijde. Medewerkers met tien, twintig, dertig en veertig jaar dienst werden op het podium in de bloemetjes gezet.