Emilie De Roo schittert in ‘Dood Spoor’ en draait straks eigen West-Vlaamse reeks: “Ik heb het nodig om mezelf uit te dagen”

In ‘Dood Spoor’, vanaf vandaag te zien op Play4, zien we hoe het personage van Peter Van den Begin de herkomst ziet van alles wat hij in zijn mond steekt, wat handig blijkt te zijn in een moordzaak. In de reeks wordt zijn vrouw voortreffelijk vertolkt door Emilie De Roo (44), die straks een reeks draait die ze schreef met Dries Heyneman.

Emilie De Roo, met roots in Lotenhulle bij Aalter, speelde in een vorig leven vooral gastrolletjes in series en maakte gaandeweg ook furore als de ene helft van de prettiggestoorde groep Kenji Minogue. Maar de afgelopen vijf jaar heeft Vlaanderen haar eindelijk herontdekt met niet alleen opvallende passages in Callboys en Albatros, maar ook met een mooie rol in onder meer Beau Séjour 2, Grond, De Twaalf en Juliet. Al zullen de West-Vlamingen haar misschien nog het meest herkennen als Delphine, de trophy wife van Willy (Rik Verheye, red.) in het bijzonder populaire Nonkels.

In Dood Spoor, sinds twee weken een hit op Streamz en nu ook te zien op Play4, kruipt ze in de huid van Cleo, de vrouw van het hoofdpersonage Ed Bex, vertolkt door Peter Van den Begin. Die heeft de gave om van alles wat hij in zijn mond steekt te zien wat ermee gebeurde. Dat hij gevraagd wordt om mee te helpen aan een moordzaak, is niet bepaald naar de zin van Cleo, die worstelt met een halve relatie- en midlifecrisis, een zwangerschap én een puberende zoon. Het personage van Emilie, dat bij momenten emotioneel alle kanten uitgaat, is dan ook eentje met flink wat vlees aan, net als de andere vrouwelijke personages overigens. “Daar voel je heel hard de hand van scenariste Malin-Sarah Gozin (die ook de regie voor haar rekening nam, red.). Ik leerde haar kennen via een feestje van een vriendin. Toen was ze nog aan het schrijven aan Clan. Ik deed later auditie voor de rol van een van de zussen. Het werd uiteindelijk niks, maar ik bleef haar wel volgen. Toen ik het scenario voor deze reeks las, moest ik wel even slikken. Maar Malin-Sarah is iemand die ik ontzettend vertrouw, ook al omdat ze ook aandacht besteedt aan alle details. Bovendien is het heel fijn dat ze een gelaagd en niet-stereotiep personage neerschreef. Cleo is een vrouw die eenzaam en radeloos is binnen haar eigen huwelijk, maar je ziet tegelijkertijd aan de kostuums die ze draagt op haar kinderfeestjes, dat het – ondanks alle miserie – echt wel een toffe vrouw is. Het was ook fijn om tegenover Peter te staan. We kenden elkaar al vanop de set van De Twaalf. En als je dan ook nog eens kleppers als Marjan De Schutter en Elise Schaap hebt…”

Emilie: “Altijd fijn om een heel gelaagd en niet-stereotiep personage te mogen spelen!” © Toon Aerts

Vero Forever

Het personage van Emilie staat mijlenver af dat van Delphine uit Nonkels. “En toch ook niet. Ze komt dan misschien wel wat stereotiep over, ze heeft een heel gedreven en puur karakter. Bovendien is ze niet bij Willy voor het geld, wat anderen soms denken, maar voor zijn karakter, inclusief zijn domme mopjes. Ik ben fan van dit soort komische rollen. Mensen die voor dit soort vrouwenrollen vechten, zoals Malin-Sarah, kan ik heel hard appreciëren. Trouwens, de job van scenarist is een van de meest onderschatte in de branche. Doorgaans steekt iedereen een pluim op de hoed van de acteurs en de regisseur, maar het grote publiek ziet niet altijd hoe een scenarist jaren aan een stuk allerlei ideeën uit zijn hoofd zuigt, om iets moois op papier te zetten. Het is bijna schandalig zelfs hoe die job onder de radar blijft, terwijl het gaat over het fundament van een goeie reeks of film.”

Emilie kan er sinds een paar jaar over mee spreken. Ze is momenteel de allerlaatste hand aan het leggen van de scenario’s voor Vero Forever, een reeks die ze schreef met Dries Heyneman, waarmee ze op de set van Grond stond. In die reeks, waarvan de opnames nog dit voorjaar van start gaan, draait alles rond Benoit (Dries Heyneman, red.) die besluit om in de tweede helft van zijn leven wél gelukkig te zijn. Hij is tot over zijn oren verliefd op zijn huishoudster en maakt zich klaar om dat uit te leggen aan zijn steenrijke echtgenote Veronique. Maar dan dropt zij een klein bommetje dat alles op zijn kop zet, waardoor Benoit in een onmogelijke tweestrijd belandt.

Emilie als Delphine in ‘Nonkels’, hier te zien naast actrice Silke Thorrez. © Play4

Regiedebuut

Opvallend: voor Emilie is de West-Vlaamse reeks meteen haar regiedebuut. Daarvoor werkt ze samen met regisseur Jeroen Dumoulein, de man die de laatste jaren furore maakte met Chantal en Styx. Emilie omschrijft hem als een geweldige gast en ook een wandelende filmencyclopedie. De opnames moeten deze zomer afgerond zijn, net op tijd voor het derde seizoen van Nonkels. “Dat is absoluut heel pittig, ja. Ik denk dat ik daarna een paar weken van de wereld verdwijn”, glimlacht Emilie. “Of ik nerveus ben? Eigenlijk niet. Ik ben er echt klaar voor. Ik kijk er al heel lang naar uit om dit te doen. Ik ben ook echt een maker. Ik denk heel vaak in beelden, en niet alleen als speler. Ik hou van verhalen vertellen en dat nu kunnen doen van begin tot einde is ronduit fantastisch. Als acteur kom je doorgaans op een set in een soort familie terecht, maar op een gegeven moment stap je er ook weer uit. Ik wil eens heel graag van de eerste tot de laatste dag deel uitmaken van die familie. Ik heb het ook echt nodig om mezelf uit te dagen. Het wordt een heel interessante leerschool. Je weet dat het een beetje pipi in de broek gaat geven, maar je hebt wel het gevoel dat je lééft.” (lacht)

‘Dood Spoor’, vanaf dinsdag 25 februari wekelijks om 21.15 uur op Play4 en GoPlay, en nu al integraal op Streamz.