Emile (28) uit Roeselare hoopt de ware te vinden via Blind Getrouwd: “Er waren meteen heel wat raakvlakken met Emma”

De komende weken kunnen we elke maandagavond het liefdesavontuur van Emile Vandekerckhove (28) in Blind Getrouwd op de voet volgen. Emile woont nu in Zwijnaarde, maar groeide op in de Rodenbachstad. Ieder jaar keert hij nog met veel plezier terug naar zijn roots. In de eerste aflevering van het programma zagen we hem trouwen met Emma, een Gentse met zuiderse afkomst. “Onze karakters matchten meteen”, vertelt Emile enthousiast.

Emile Vandekerckhove (28) is de zoon van Astrid Cauwelier en Carl Vandekerckhove, met Julie heeft hij een oudere zus. In het middelbaar volgde hij wetenschappen – talen aan het KA, de voorloper van MSKA. Daarna trok hij richting Gent en Brugge om uiteindelijk in die eerste stad te blijven plakken. “Ik ging op kot in Gent, maar heb er iets te veel van geprofiteerd. Uiteindelijk ben ik naar Brugge getrokken waar ik afgestudeerd ben als laborant. Nu ben ik aan de slag als sales engineer. Ik verkoop laboratoriamateriaal. Op die manier kom ik in contact met veel mensen en komt mijn opgedane kennis van de studies goed van pas, perfect voor mij”, aldus Emile die tot vijf jaar geleden in Roeselare woonde.

Veel kennissen in RSL

“Roeselare blijft wel speciaal, het zal altijd mijn hometown zijn. Het is geen te grote stad waar iedereen elkaar kent en als je elkaar niet kent, dan is er sowieso wel ergens een connectie. Bij speciale gelegenheden keer ik graag nog eens terug naar de stad, zoals met ‘t Vat van Rodenbach, de ideale manier om heel wat oude bekenden tegen het lijf te lopen”, klinkt het. “Hoewel ik Gent de max vind om als jonge gast te leven, ben ik er eerder per toevallig blijven plakken. Een goede maat, uit Roeselare ook, wou naar Gent verhuizen en zocht nog twee huisgenoten. Ik ben dan samen met nog een andere Roeselarenaar bij hem gaan wonen.”

“Zelf val ik meestal op verkeerde types, via het programma hoop ik de ware te vinden”

Sinds vorige week is Emile elke maandagavond te zien in Blind Getrouwd. Het programma waarin twee onbekenden elkaar pas op het huwelijksmoment ontmoeten. Niet lukraak, want aan het jawoord gaat een uitgebreid proces aan vooraf. “Twee jaar geleden wou ik mij ook al eens inschrijven voor het programma, maar ik had toen net iemand leren kennen en dan doe je zoiets niet. Begin dit jaar was ik opnieuw single en heb ik dan toch mijn kans gewaagd. Ik vind het concept van het programma superinteressant en ik geloof wel dat je op die manier de liefde kunt vinden. Op zich heb ik er geen problemen mee om mensen te ontmoeten, maar ik kies op de een of andere manier voor de verkeerde mensen. Bij Blind Getrouwd leg ik de verantwoordelijkheid bij iemand anders.”

Intensieve aanloopperiode

“Het was een intensieve periode met heel wat testen en vragenlijsten en gesprekken met de psychologen en seksuologen die de matching doen, maar uiteindelijk kreeg ik het nieuws dat ik erbij was. Een vriend verraste me met een cameraploeg. Al herinner ik me niet zoveel meer van dat moment zelf. Het was een en al emotie. Gelukkig staat alles op beeld”, lacht Emile. “Van dan af aan was het aftellen naar mijn huwelijksdag. Op dat moment heb je vooral veel vragen. Een voorkeur qua uiterlijk heb ik niet, wel wat karakter betreft. Ik zocht iemand met veel humor, communicatief sterk die openstaat voor nieuwe dingen. En het mocht ook geen huismus zijn die altijd maar thuis blijft.”

Uiteindelijk werd Emile gekoppeld aan Emanuela Ramirez (31), zeg maar Emma, een HR-consulent uit Gent met Latijns-Amerikaanse roots. “Het was wel even opkijken toen eerst haar drie zussen binnenkwamen en daarna haar mama. Stuk voor stuk imposante verschijningen en Emma moest niet onderdoen. Vijf dames met pit, maar dat is plezant.”

“De indruk was direct positief, zowel qua uiterlijk als karakter. Ik moest me niet inhouden en dat vind ik het belangrijkste. Al na ons eerste gesprek bleek dat we dezelfde normen en waarden nastreven, vol respect én dat we allebei dierenvrienden zijn, dat waren de voornaamste raakvlakken. Het was een nerveuze dag, maar we konden elkaar geruststellen.”

Over de afloop kan en mag Emile nog niet veel zeggen. “Maar het is sowieso met een fijn gevoel dat ik nu al terugkijk. Het contact met de productie en Emma was zo fijn. Wat de uitkomst ook is, ik heb geen spijt van mijn deelname.”