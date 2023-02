Emiel (24) uit Loppem doet mee aan ‘Bestemming X’: “Het wordt nog spectaculairder”

In het nieuw VTM-programma ‘Bestemming X’ trekken tien Vlamingen op een spectaculaire roadtrip kriskras doorheen Europa. Onder hen de 24-jarige Emiel Tanghe uit Loppem. Het avontuur is al een tijdje achter de rug, maar zindert nog altijd na. “Ik ben echt blij met wat het programma geworden is.”

Bestemming X, het nieuwe prestigeproject van VTM, heeft maandagavond zijn start niet gemist. Met een gigantische, peperdure – er is sprake van 1 miljoen euro – en geblindeerde zwarte bus trokken tien Vlamingen in september vorig jaar doorheen Europa met een individueel doel: te allen tijde inschatten waar ze zich juist bevinden. Op het einde van iedere aflevering moeten de deelnemers op een kaart van Europa aanduiden waar de bus is gestopt. Wie daar het verst van af is, mag zijn of haar koffers pakken. Wie na de laatste aflevering alleen overblijft, wint 50.000 euro. En neen, vanzelfsprekend is het niet. Geef toe: hoeveel kijkers zullen juist geraden hebben dat de bus zich op het einde van de eerste aflevering in Parijs bevond? Wij in elk geval niet.

“We waren er zeker van dat we met de mobilhome op een boot zaten. Niet dus”

Emiel Tanghe, die sinds kort werkt als mediaproducer bij TAGMAG, een netwerkplatform voor jongeren, heeft de eerste halte glansrijk overleefd. Over wat nog volgt, houdt hij de lippen stijf op elkaar, maar over zijn ervaringen praat hij honderduit. “Ik had nog nooit deelgenomen aan een televisieprogramma, maar programma’s als ‘De Mol’ en ‘Expeditie Robinson’ hebben mij altijd mateloos gefascineerd. Toen ik twee jaar geleden op Facebook de oproep van VTM voor Bestemming X zag, heb ik niet geaarzeld om mij in te schrijven, zonder al te veel verwachtingen. Dat ik erbij was, vond ik dan ook de max. De opnames zijn gestart in september vorig jaar. Ik was toen net afgestudeerd en kon me bijgevolg gemakkelijk vrijmaken.”

Sprong in het onbekende

Net als de andere kandidaten begon het voor Emiel allemaal op de luchthaven van Wevelgem. “Letterlijk en figuurlijk een sprong in het onbekende”, zegt hij. “Tot op het moment dat presentator Kevin Janssens ons een en ander uitlegde, hadden wij geen notie van wat ons te wachten stond. Wij hadden alleen meegekregen dat we zomer- en winterkledij moesten inpakken. Ik ben het avontuur onbevangen en met open geest tegemoet getreden. En zoals de kijker al tijdens de eerste aflevering heeft kunnen zien: de verrassingen zijn niet min. Zo waren wij ervan overtuigd dat wij met de mobilhome op een boot zaten. Niet dus. En de volgende afleveringen zijn nog spectaculairder, geloof me vrij. Ik ben trouwens bijzonder blij met wat het programma geworden is. Het was een once in a liftetime ervaring, iets om nooit meer te vergeten. Ik heb ongelooflijk leuke en fijne mensen ontmoet en zou het zo opnieuw doen”, besluit Emiel.