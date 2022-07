Emelgemse Lobke Rondelez mag vanavond mee aan tafel bij Karl Vannieuwkerke in Vive le Vélo

Lobke Rondelez (38) uit Emelgem mag vanavond aanschuiven aan de Vive le Vélo-tafel van Karl Vannieuwkerke. Dit seizoen nodigt het druk bekeken programma ook onbekende gasten uit. “Waarom de keuze op mij viel, weet ik niet. Maar ik zal volop genieten”, zegt de Emelgemse vanuit de wagen in Frankrijk, terwijl haar man Bruno thuis op de drie zonen past.

Lobke Rondelez werkt onder het pseudoniem Redlobster als zelfstandig illustratrice en geeft ook les aan de Izegemse kunstacademie Art’Iz. Toen ze de oproep van Vive le Vélo, waar je je kandidaat kon stellen voor een vacant stoeltje aan de tafel van Karl Vannieuwkerke hoorde, twijfelde ze niet. “De kans van je leven. Maar waarom de keuze op mij viel, daar heb ik echt het raden naar. Dat hebben ze me niet verteld.”

Ook Axel Merckx mee aan tafel

Vandaag rijdt het peloton in het zuidoosten van Frankrijk van Le Bourg d’Oisans naar Saint-Etienne. “Gisteren ben ik de hele dag op weg geweest naar hier, vandaag mag ik mee de auto in met filmregisseur Lieven Corthouts, die ook vanavond te gast is. We gaan mee over enkele bergjes. En vanavond komt ook Axel Merckx mee aan tafel. Ik laat vandaag alles op me afkomen, ik voel me hier net in een speeltuin.”

Twee zomers geleden haalde Lobke met haar gezin de krant in een zomerse reportage. Jongste zoon Eppo was toen pas geboren.

Terwijl papa Bruno ondertussen thuis is met zoontjes Otto (8), Oscar (4) en Eppo (2) leeft mama zich dus naar hartenlust uit. “Ik ben vooral een passief koersliefhebber. De Tour volg ik thuis vanuit de sofa, ik ben ook trouwe fan van Vive le Vélo. Je waant je altijd wat op reis als je daar naar kijkt. Een favoriete coureur heb ik niet echt, als er maar attractief gekoerst wordt.”

Een andere link met het wielrennen heeft de Emelgemse niet. Dit jaar pent ze wel een Tourschetsboek vol. En twee jaar geleden tekende ze in opdracht van wielermuseum KOERS wielerspreuken en -termen op Roeselaarse etalageramen. “Ik heb nooit zelf gekoerst. En ook onze zonen nog niet, de oudste doet nu wel al aan atletiek. Maar we blijven dus vooral passieve koersfans.”