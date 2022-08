Elodie Gabias opgejaagd door speurders in ‘Klopjacht Celebs’: “Ik wilde echt winnen”

Vanaf dinsdagmiddag is Klopjacht Celebs te zien op GoPlay. Daarin proberen twee bekende duo’s onder de radar te blijven. Naast Julie Vermeire en haar West-Vlaamse vriend Laurins Dursin zien we ook Elodie Gabias (25) uit Waregem opduiken. Zij slaat op de vlucht met Jonatan Medart. “Ik ben verzot op spelletjes.”

Binnenkort start het tweede seizoen van ‘Klopjacht’, waarin onbekende Vlaamse duo’s 17 dagen uit de handen moeten blijven van ervaren speurders die alles uit de kast halen. Aftappen van telefoongesprekken, uitpluizen van sociale media, bekijken van camerabeelden… Bedoeling is om zoveel mogelijk alles en iedereen te omzeilen om dan op het einde een extractiepunt te bereiken.

Als opwarmertje krijgen we nu ook een online voorproefje met duo’s Julie Vermeire en Laurins Dursin, en Jonatan Medart en Elodie Gabias. Die laatste heeft een flinke schare volgers op Instagram, waar ze hilarische body positivity-video’s post. “Dit programma was heel leuk om te doen”, weet Elodie. “Ik ben verzot op dit soort competitieve spelletjes. Toen ik wist dat het met Jonathan was, zat het helemaal goed. We hadden elkaar nog nooit ontmoet, maar op beeld is duidelijk te zien dat het wel klikte tussen ons. We zaten al snel op dezelfde golflengte.”

Ook Julie Vermeire en haar West-Vlaamse vriend Laurins Dursin nemen deel. © GOPLAY

Tactiek

Hoewel ze niet wisten wat hen te wachten stond, wilde Elodie wel voorbereid aan de start komen. “In het leven ben ik geen controlefreak en laat ik alles op mij afkomen. Dag per dag. Maar nu had ik een tactiek, want ik wilde echt winnen. Ik stippelde enkele opties uit qua vluchtroute, eten en een slaapplek. Maar toch doe je ook maar iets, hoor. Het moeilijkste? Liften. Soms ging dat snel en hadden we na twee auto’s prijs. Maar dat was niet altijd even simpel. Je kan ook nooit snel genoeg weg zijn.”

“Wat mij wel opviel, is hoeveel camera’s er overal wel hangen. We deden heel wat te voet, maar camera’s vermijden is een hele uitdaging, zo blijkt. Je bent nergens ongezien.”

Klopjacht Celebs, vanaf9 augustus van dinsdag tot vrijdag elke dag om 12 uur op GoPlay.be.