Ellen en Gert Verhulst nemen afscheid van geliefde hond Marcel

De Bouvier des Flandres was geliefd binnen het gezin van Gert Verhulst en bij de vele kijkers die hem zagen passeren in ‘De Verhulstjes’.

‘Slaap zacht kleine aap, mijn beste vriend!’ Met die boodschap maakte Ellen Callebout het nieuws wereldkundig op Instagram, dat hun hond Marcel gestorven is. Maatje Leo blijft nu alleen achter. De twee honden, van het ras Bouvier des Flandres, schitterden regelmatig in de realityshow ‘De Verhulstjes’. Al was daar ook duidelijk dat Marcel met zijn gezondheid sukkelde. Zo had die een plasprobleem en moest die telkens gesondeerd worden. Regelmatig moest de hond op onderzoek. Gert Verhulst liet recent nog tijdens zijn deelname aan ‘De Slimste Mens’ en ook ‘De Ideale Wereld’ vallen dat de hond moest geopereerd worden, in de hoop dat het plasprobleem definitief van de baan zou zijn. Gisteren, op Werelddierendag, moesten ze evenwel afscheid nemen van de hond. “Je mag gaan rusten, lieve schurk”, postte Gert Verhulst nog op Instagram. Ook kinderen Marie en Viktor Verhulst deelden een foto.