Ella Leyers en Rik Verheye na zes maanden uit elkaar

Na zo’n zes maanden is de romance tussen Ella Leyers en Rik Verheye alweer voorbij. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De twee verloofden zich in november vorig jaar – na amper honderd dagen – maar nu is het sprookje dus al voorbij.

Ella Leyers, die ‘De Ideale Wereld’ presenteert op Canvas, droeg al een paar afleveringen lang haar ring niet meer. Het is dus met een reden, want ze is niet meer samen met Rik Verheye. Hij was vorig jaar nog genomineerd als West-Vlaams ambassadeur .

Ella en Rik kenden elkaar al langer, maar pas deze zomer mondde dat ook uit in een romance, die nu voorbij is.