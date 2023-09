Ella Focke schittert in ‘The Voice Kids’ op VTM: “Normaal zing ik in wei”

Ella Focke uit Bovekerke waagt vanavond haar kans in de eerste Blind Auditions van het nieuwe seizoen van The Voice Kids. “Het was de eerste keer dat ik voor zo’n groot publiek zong. Anders doe ik dat meestal in de weide, tussen mijn paarden.”

Ella Focke (14) is de (plus)dochter van Anthony Focke en Leen Desimpel, en Birgen Vermet en Sara Lejaeghere. Ze heeft nog twee jongere broers en een jongere zus. “Nadat ik in het eerste jaar van mijn middelbare studies in het VTI in Diksmuide zat en daar gepest werd, verhuisde ik naar MMI Kortemark. Daar zit ik nu in het derde jaar maatschappij- & welzijnswetenschappen. Volgend schooljaar wil ik echter naar de kunsthumaniora in Brugge trekken, om zo mijn grote droom waar te maken om later als zangeres mijn brood te verdienen”, vertelt ze.

Billie Eilish

Die droom koestert Ella al van kleins af, want als kind wou ze K3 vervoegen. “Mijn ouders zijn veel bezig met muziek en namen mij al vroeg mee naar festivals. Zelf speel ik al zes jaar piano en spendeer in totaal vijf uur in de muziekschool, waar ik pianoles, woordkunst en zangles volg. Telkens wanneer ik mij wat slecht of eenzaam voel, zing ik, wat voor mij dus een echte uitlaatklep is. Ik hou vooral van popmuziek en Billie Eilish is mijn grote idool”, zegt Ella.

Geen verrassing dus dat ze voor de single No Time To Die van de Amerikaanse singer-songwriter koos om haar kans te wagen in het nieuwe seizoen van The Voice Kids. “Nadat ik de voorrondes succesvol doorstond, mocht ik mij opmaken voor de fameuze Blind Auditions in de VTM-studio in Vilvoorde. Dat was heel spannend, want ik had voorheen nog nooit voor zo’n groot publiek vol onbekenden gezongen. Ik had zelfs nog nooit een echte microfoon vastgehouden!”, glimlacht ze.

Dierenvriend

Het gaat om een moeilijke song, vol emoties. “Ik vind het wel een heel mooi nummer, waarbij ik mij goed kan inleven in de tekst. Om de stress wat onder controle te houden, had ik thuis natuurlijk heel veel geoefend. Dat deed ik vooral in de weide tussen mijn twee paarden, of bij onze andere dieren. We hebben hier namelijk ook nog een hond, twee katten en twee schapen rondlopen, van wie ik veel liefde krijg wanneer ik wat verdrietig ben”, toont ze.

Maar nu kreeg Ella dus andere toehoorders voor zich. Naast oudgedienden Metejoor en Laura Tesoro zong ze ook voor de nieuwe coaches Coely en Pommelien Thijs. In een voorfilmpje zien we alvast dat minstens een van hen voor Ella afdrukt.

“Een specifieke voorkeur qua coach had ik niet echt. Vooraf had ik voor mezelf uitgemaakt dat ik zou kiezen voor wie zich het snelst voor mij omdraait. Al zou ik natuurlijk al tevreden geweest zijn met slechts één omgedraaide stoel, want ook in dat geval zou ik doorstoten naar de volgende ronde”, moet ze wat mysterieus blijven over haar deelname.

Het wordt dus kijken geblazen om te weten wie zich nu juist voor Ella omdraait én voor wie ze kiest. “Zelf zal ik thuis naar de uitzending kijken, samen met een aantal vrienden en familieleden. We haalden hiervoor zelfs een grote beamer in huis en de frigo zit alvast goed vol”, klinkt het nog.

The Voice Kids is vanavond om 20.30 uur te zien op VTM.