“Elke avond ga ik op TikTok live voor een trip down memory lane”: Spillie blikt terug op zijn Big Brother-avontuur

Sinds maandag kan je opnieuw genieten van het wel en wee van de deelnemers aan ‘Big Brother’, maar de opperbewoner van ‘Het Huis’ is en blijft Steven ‘Spillie’ Spillebeen. Bijna een kwarteeuw geleden schreef hij de allereerste editie van de moeder aller realityshows op zijn naam. Nu gaat hij elke avond live op TikTok om het over zijn televisieavonturen van weleer te hebben. “En dat doe ik zolang het programma loopt.”

Vierentwintig jaar na zijn overwinningstocht in het eerste realityprogramma van Vlaanderen wordt de intussen 48-jarige Roeselare nog haast dagelijks herkend. Dankzij Big Brother is Steven Spillebeen, Spillie voor de vrienden, nog steeds een bekende kop.

“Dat doet me deugd”, zegt hij. “Tijdens de voorbije feestdagen heb ik op de kerstmarkt en Roeselare en Brugge een pak selfies moeten uitdelen. Met de glimlach, hoor. En niet alleen aan gasten die me destijds op tv bezig zagen. Het valt me op dat veel jonge twintigers weten wie ik ben. Zijn het hun ouders die mijn legacy doorgeven? Ik weet het niet. Maar het is wel de max.”

Anno 2024 gaat het Spillie voor de wind, zo blijkt. Hij is intussen goed hersteld van het herseninfarct dat hij in januari 2018 opliep tijdens de terugvlucht na een vakantie in Egypte en focust zich volop op zijn kledingmerk Rebel.

Dat richtte hij na zijn Big Brother-overwinning op en zit intussen opnieuw op kruissnelheid. “Ik amuseer me er echt mee”, glimlacht Spillie. “We verkopen zowel de old school-collectie van begin jaren 2000 als nieuwe ontwerpen. T-shirts, hoodies, sweaters, polo’s… Tegen deze zomer wil ik ook joggings op de markt brengen. Het loopt goed.”

Mooie herinneringen

Het nieuwste seizoen van Big Brother volgt Spillie niet. “Geen tijd, vint. Al maakt het wel iets bij me los. Dat programma roept zoveel mooie herinneringen op. Eerlijk, die periode in het Big Brother-huis was een van de mooiste van mijn leven. Het heeft me erg veel kansen gegeven.”

© Danny Terryn

“Mijn vader heeft enkele jaren geleden alle afleveringen gedigitaliseerd. Hij had die destijds op VHS-cassettes opgenomen en wilde vermijden dat ze ooit zouden verdwijnen. Nu ben ik in alle 106 episodes gedoken en beleef ik die tijd opnieuw. Ik wilde dat pas doen wanneer ik met pensioen was, maar ik ben blij dat ik ze nu al uit de schuif heb gehaald.”

Die emoties deelt Spillie met de buitenwereld. Zolang het huidige seizoen van Big Brother loopt, gaat de sympathieke spring-in-‘t-veld elke avond via zijn TikTok-kanaal live.

“Telkens om 19 uur begin ik er aan. Met een dubbel doel. Enerzijds neem ik de kijkers, gemiddeld zo’n vijfduizend, mee op een trip down memory lane, anderzijds is het voor mij ook een goeie hersentraining. Na mijn trombose kon ik lang logopedie volgen, maar die sessies zitten er nu op. Door live online content te maken, blijf ik mezelf intellectueel uitdagen. En dat doet me deugd.”

Steven ‘Spillie’ Spillebeen aan het Big Brother-huis in Vilvoorde. © VTM

Spillie omschrijft zijn live-sessies als slow tv. “Alles gaat zó snel vandaag, ik wil mensen de kans geven om wat gas terug te nemen. Ik wil mijn kijkers inspireren en laat hen ook vragen stellen. Elke week schenk ik een origineel Spillie-T-shirt uit 2000 aan de meest originele vraag. Een collectors item.”

Reality als dagelijkse kost

Of het eerste seizoen van Big Brother, met naast Spillie ook kleppers als Betty en Jeroen Denaeghel, nog overtroffen kan worden, laat Steven in het midden. “Het zal al héél goed moeten zijn”, knipoogt hij. “Wij hebben televisie toen als het ware heruitgevonden. Voor Big Brother had je drie zaken: films, series en nieuws. En plots kwam reality op de proppen. De trein is sindsdien niet meer gestopt, hé. Zonder Big Brother geen Temptation Island of Expeditie Robinson. Of zelfs Over De Oceaan of De Expeditie: Groenland.”

“Als ik met de tien meest creatieve mensen van deze planeet kan samenhokken, zou ik graag nog één keer meedoen. Daarna kan ik dit hoofdstuk afsluiten. Spillie is back”

“Wij waren de eerste gewone mensen die dankzij televisie bekend werden. Nu is dat dagelijkse kost. Zelfs de stilaan ontelbaar vele influencers zijn er een rechtstreeks gevolg van.”

Of Spillie het avontuur opnieuw zou aangaan, daar hoeft hij niet lang over na te denken. “Eigenlijk niet”, zegt hij kordaat. “Maar mocht ik de kans krijgen om met de tien meest creatieve mensen van deze planeet in één huis te wonen en kans maken op een geldprijs van pakweg 1 miljoen euro, dan stem ik meteen in. Op die manier zou ik graag nog één keer meedoen. Daarna kan ik dit lijvige hoofdstuk afsluiten. De programmamakers mogen me altijd bellen. Spillie is back.”

Spillie gaat elke weekavond en op zondag om 19 uur live via TikTok. Via zijn YouTube-kanaal kan je de uitzendingen ook op een later moment bekijken.

Spillie met Jeroen Denaeghel, twee van de sleutelfiguren uit het eerste legendarische seizoen van ‘Big Brother’. © VTM