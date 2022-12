Eliza uit Koksijde richt de nieuwe kinderkamer van ‘Het huis’ in: “De ruimte roept nostalgische gevoelens op”

Maandagavond start een nieuw seizoen van Het huis op Eén, met een nieuwe kinderkamer. Daarvoor klopte tv-maker en Koksijds ereburger Eric Goens aan bij dorpsgenote Eliza De Waele (34). Als zaakvoerster van KABINE waagt zij zich wel vaker aan de inrichting van kinderkamers, maar dit was natuurlijk een bijzonder project. “Ik mocht eens alle registers opentrekken”, vertelt ze.

Eliza De Waele is de zaakvoerster van KABINE, met winkels in Koksijde en Oostende, en is ook interieurstyliste. Zo wordt ze dikwijls gevraagd om kinderkamers in te richten, of zelfs voor totaalinrichtingen. “Eric Goens en zijn gezinsleden komen geregeld langs in onze conceptstore in de Maurice Blieckstraat, wanneer zij in Koksijde zijn”, begint ze.

Dat was ook drie jaar geleden het geval. “Toen raakten Eric en ik aan de praat over Het huis, want ik ben een grote fan van het programma. Hij complimenteerde mij op zijn beurt over mijn interieurstijl, waarop ik al lachend reageerde dat hij me zeker mocht contacteren bij een nieuw seizoen. Stiekem was het al langer mijn grote droom om die kinderkamer in te richten, waarin de gasten herinneringen aan hun jeugd bovenhalen. Mijn verbazing was dan ook groot toen ik dit voorjaar plots een sms kreeg: ‘Eric hier, mag ik even je mailadres?’.”

Verbeelding

Na de nodige input ging Eliza in mei aan de slag. “Ik maakte vijf moodboards rond verschillende thema’s die allemaal doen terugdenken aan je kindertijd, vol dromen. Zo lagen onder meer het circus, de zee en de ruimte op tafel. De regisseur koos uiteindelijk voor dat laatste thema. Met enerzijds warme, donkere kleuren en anderzijds veel lichtjes zorgde ik voor een gezellig cocooneffect, opdat de bv’s in alle comfort hun jeugdsentiment zouden kunnen bovenhalen. Ook dankzij de gekozen merken is het een echte KABINE-kamer geworden”, stelt ze.

De inrichting zelf gebeurde in juli. Die aankleding deed Eliza helemaal alleen. “Ook voor andere kinderkamers houd ik sowieso rekening met heel wat praktische zaken. Ik spreek daarbij graag tot de verbeelding, maar het is natuurlijk ook de plek waar je als kind slaapt en je huiswerk maakt. Daar kun je dus niet over the top gaan, maar dat was nu helemaal anders. De vele camerastandpunten en -kabels vormden een nieuwe uitdaging, maar hier kon ik eens heel fantasierijk te werk gaan”, verklapt ze alvast.

Geheim

Het resultaat is maandagavond voor het eerst te zien, in de aflevering met Wim Lybaert. “Ik kende de volledige gastenlijst al op voorhand, maar ik heb niet specifiek rekening gehouden met de achtergronden van die bv’s. Wel heb ik ter voorbereiding de podcast over Het huis beluisterd, waarin Eric zelf meer vertelt over wat hij met het programma wil bereiken”, aldus nog Eliza.

“Die gasten moest ik geheim houden en ook het uiteindelijke thema was top secret. Dat vormde voor mij echter geen probleem, want met onze geboortelijstjes zijn wij het gewoon om met vertrouwelijke informatie om te gaan.”

Ook voor Eliza zelf wordt het afwachten tot die eerste aflevering om te zien hoe de nieuwe kinderkamer uiteindelijk overkomt op beeld. “Dat vind ik allemaal heel spannend. Uiteraard zal ik op het puntje van de zetel naar alle afleveringen van dit nieuwe seizoen kijken, samen met mijn vriend en ons dochtertje. En ook in de volgende twee seizoenen zal diezelfde kinderkamer trouwens te zien zijn”, klinkt het nog.

Het nieuwe, achtste seizoen van Het huis is vanaf vanavond om 20.40 uur te zien op één.