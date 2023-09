Eliza Stuyck (28) schittert in ‘Interview met de geschiedenis’ over ons koningshuis: “Liliane Baels was tragisch figuur”

Op haar zeventiende schitterde ze al in het prestigieuze ‘In Vlaamse Velden’, ze acteerde in de film ‘Inside’ naast de legendarische Amerikaanse acteur Willem Dafoe, en recent speelde ze nog de rol van de controversiële Liliane Baels in ‘Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis’, de populaire nieuwe reeks van Arnout Hauben. Toch blijft Eliza Stuyck (28) steeds haar innemende zelf. “Ik heb dit altijd al willen doen.”

Om een huizenhoog cliché te gebruiken: de acteermicrobe kreeg Eliza Stuyck al heel vroeg te pakken. Geboren en getogen in de Middelkerkse deelgemeente Leffinge koos ze voor de opleiding Kunstgeschiedenis aan de Universiteit om daarna haar passie te volgen en vier jaar lang aan het Antwerpse Conservatorium te gaan studeren. Een eerste kennismaking met het grote werk volgde heel vlug. Nog tijdens haar middelbare studies kreeg ze een belangrijke rol in In Vlaamse Velden. Het was meteen de start van een veelbelovende carrière als actrice, met dit jaar de film Inside als een van de hoogtepunten. “Dat kan ik soms nog niet geloven”, steekt Eliza van wal. “Acteren samen met niemand minder dan de fantastische Willem Dafoe. Mijn mama was destijds een heel grote fan van hem. Dafoe, al vier keer genomineerd voor een Oscar, leverde in Platoon een glansprestatie als sergeant Elias. En jawel, mijn broer heet Elias”, glimlacht Eliza.

Tweede echtgenote

Eerder dit jaar stond Eliza op de set van Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis. De insteek van de nieuwe reeks van Arnout Hauben mag op zijn minst origineel genoemd worden, want de programmamaker gaat er namelijk in gesprek met de overleden Belgische koningen. In de afleveringen van Leopold III en Boudewijn speelde Eliza de rol van Liliane Baels, zijn tweede echtgenote.

“Liliane is niet op het meest ideale moment met Leopold III getrouwd”

“De regisseur die de fictie van het programma filmde, was op zoek naar een West-Vlaamse actrice. Liliane Baels was overigens afkomstig uit Oostende. Ik ben even oud als haar toen ze op 28-jarige leeftijd trouwde met de koning. Dat viel allemaal heel vlug op zijn plaats. Ze wilden me voor de rol. Ik heb dan even nagedacht, en toen ik merkte wat voor fijne acteurs allemaal aan het project verbonden waren, heb ik er niet lang over getwijfeld om daar ja op te zeggen”, aldus Eliza.

Meisje uit Oostende

“Ik vind Liliane Baels bovendien een ongelooflijk interessante figuur. Wat mij aan haar fascineerde was dat ze na koningin Astrid kwam, een vrouw die ongelooflijk geliefd was en heel tragisch de dood vond. Liliane is ook niet bepaald op het meest ideale moment met Leopold getrouwd. Er woedde een oorlog, en de Oostendse Liliane werd door de publieke opinie niet ernstig genomen. Ik heb me dan afgevraagd wat zoiets moet doen met een meisje van 28 jaar. Ze heeft de liefde van haar leven gevonden, maar krijgt daarvoor alle bagger van België over zich heen. Een bijzonder tragisch figuur.”

In ‘Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis’ speelt Eliza Stuyck de rol van Liliane Baels. © gf

“Ik herinner me trouwens uit mijn schooltijd dat, toen we de koningen en koninginnen van ons land moesten instuderen, zij daar niet tussen stond. Ze werd als het ware weggemoffeld in de plooien van de geschiedenis. Ik vond het heel fijn om die rol te spelen en me te kunnen onderdompelen in de geest en het leven van die tijd aan het hof. Ik herinner me bijvoorbeeld heel goed koning Boudewijn en daarom was het heel grappig om dan zo plots tegenover zijn evenbeeld te staan”, klinkt het.

Audities

Dat het leven van een actrice niet vanzelfsprekend is, beseft Eliza Stuyck maar al te goed. En ze blijft daarom ook niet lang stilstaan bij haar eerdere rollen. “Ik doe al van mijn zestiende aan audities”, zegt ze.

“Dat maakt integraal deel uit van onze wereld. Natuurlijk ben je ontgoocheld als je naast een rol grijpt, maar dat duurt niet lang. Niet aan jezelf twijfelen en een neen niet persoonlijk nemen is de boodschap. Even triestig zijn, maar de volgende dag meteen weer verder doen”, besluit de actrice strijdvaardig.