Eddy en Eikel, de typetjes uit de Ketnet Peetie Club, krijgen Kuurnse stem: “Drie keer per maand in de studio”

Vanaf woensdag 16 november gaat Jels Devlaminck (21) als stemacteur aan het werk bij de Peetie Club van Ketnet. Nadat vorig jaar de stem van Jels nog te beluisteren viel tijdens een stage bij Qmusic België en Joe, gooit de Thomas More-hogeschoolstudent het dus over een totaal andere boeg. Jels zal in het online Ketnetprogramma de Peetie Club zijn stem lenen aan de typetjes Eddy en Eikel.

Fans van het online Ketnetprogramma de Peetie Club op woensdagnamiddag worden vanaf woensdag 16 november getrakteerd op een nieuwe stem. Vanaf dat moment zal Kuurnenaar Jels Devlaminck (21), vorig jaar nog te horen als verslaggever op onder meer Qmusic België en Joe, zijn stem lenen aan de typetjes Eddy en Eikel. “In de maand april van dit jaar deed ik mee aan de selecties om de nieuwe Ketnetwrapper te worden”, begint Jels. “In totaal hadden zich daarbij 4.000 deelnemers ingeschreven. Na een eerste selectie bleven we nog met 400 kandidaten over, die uiteindelijk herleid werden tot 30. Helaas werd ik geen Ketnetwrapper, wat ik erg jammer vond. Maar Ketnet was mij duidelijk niet uit het oog verloren, gezien ik begin oktober plotseling werd opgebeld door de producer van Ketnet met de vraag of ik interesse had om mijn stem te lenen aan twee van de typetjes uit de Peetie Club. Op 13 oktober mocht ik opnieuw langsgaan voor auditie en spoedig kwam het verlossende telefoontje dat ik aan de slag kon als stemacteur. De typetjes die mij werden toegewezen waren Eddy en Eikel. Eikel zou ik omschrijven als een typetje met een jong karakter, terwijl Eddy meer een chille gast is.”

Online liveshow

Met De Peetie Club lanceert de VRT het eerste kinderprogramma met avatars in een virtuele omgeving. De Peetie Club is namelijk een online liveshow op woensdag waarin Ketnetters via hun webcam in interactie kunnen gaan met de Peeties, een groep digitale figuren. Tijdens de show motiveren deze Peeties hen om onder andere video’s te delen, spelletjes te spelen of offline hobby’s uit te oefenen. Tijdens het inspreken van de stemmen van deze avatars worden de gezichten van de stemacteurs live getraceerd. “Het leuke is dat zowel onze mond- als andere bewegingen live worden overgenomen door de avatars”, gaat Jels verder, die momenteel ook nog zijn studie toegepaste audiovisuele communicatie (BATAC) – radio voltooit aan de Thomas More-hogeschool in Mechelen, “Daarnaast kunnen we ook van de typetjes waarvoor we verantwoordelijk zijn de emoties en andere handelingen besturen, denken we maar aan zwaaien of springen. Daarvoor dien ik driemaal per maand op woensdagnamiddag aanwezig te zijn in de Ketnetstudio.” Met de Peetie Club mikt Ketnet om zijn online segment verder uit te breiden en zo kinderen van voor de tv weg te halen op woensdagnamiddag. De Peetie Club is op woensdagnamiddag vanaf 16.55 uur zowel te volgen via de website van Ketnet als op de app van het kinderkanaal. (BRU)