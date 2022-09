Drukke tijden voor Jens: straks ook een quiz op VTM

Samen met Julie Van den Steen presenteert Jens binnenkort de gloednieuwe quiz ‘Even Goeie Vrienden’.

Op donderdag 29 september is Jens Dendoncker te zien in ‘Het Jachtseizoen’ bij VTM, waarbij hij samen met Jeroen Verdick opgejaagd wordt door de speurders. Valt niet aan te ontkomen: een druk najaar. Want niet alleen presenteert hij het programma ‘Wie zoekt, die wint’ en mag hij ook The Masked Singer in goede banen leiden… Straks is hij ook het gezicht van de quiz ‘Even Goeie Vrienden’. Daarbij gaat hij samen met Julie Van den Steen op zoek naar wie dé 1+1=3 is onder de bekende mensen.

Welke onverwachte combo van bekende gezichten haalt het beste in elkaar naar boven? Wie is het meest complementair en vult elkaar genoeg aan om te winnen? En wie verliest, maar blijft wel ‘Even Goeie Vrienden’?

Comedian met sporter?

Jens Dendoncker: “Hoewel Julie en ik elkaar dus wél al kennen, hebben we verder gekozen voor bekende koppen die elkaar niet of niet goed kennen. We zijn daarbij écht de contrasten gaan opzoeken, denk bijvoorbeeld aan een comedian die de handen in elkaar slaat met een sporter. De duo’s weten zelf ook nog niet met wie ze een duo vormen, dus dat maakt alles extra spannend.”

De opnames van ‘Even Goeie Vrienden’ starten in oktober. Kijkers die het programma vanop de eerste rij willen meemaken, kunnen zich inschrijven via vtm.be. Het programma zal dit najaar nog te zien zijn bij VTM, wanneer precies wordt later bekendgemaakt.